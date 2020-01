Voor wie was de handgranaat in Kerkdriel bestemd?

Het was nog donker toen een krantenbezorger maandag in alle vroegte stuitte op een handgranaat. Het explosief lag voor een wooncomplex in het Gelderse Kerkdriel en stond op scherp, zo bleek niet veel later uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst. In het gebouw, een winkel met daarboven appartementen, woont onder meer de burgemeester van Maasdriel, waar Kerkdriel deel van uitmaakt.

Het complex werd ontruimd, de politie sloot meerdere straten tijdelijk af. Bewoners van de appartementen werden opgevangen in het gemeentehuis even verderop. Rond 11 uur kwam het sein dat de kust weer veilig was. De handgranaat was onklaar gemaakt en opgeruimd, het onderzoek op straat ging wel verder.

Op dat moment zit de schrik in het dorpje in de Bommelerwaard er goed in. Ook bij burgemeester Henny van Kooten (SGP), die zich in de loop van de ochtend realiseert dat hij het doelwit van de handgranaat kan zijn.

Crimefighter

Van Kooten staat in de regio bekend als crimefighter: onder zijn bewind werden drugspanden gesloten en werd een kampeerterrein gedwongen verkocht. Op die camping was de mocromaffia gehuisvest, aldus Van Kooten. Een 27-jarige man werd op Oudejaarsavond in 2015 op de camping geliquideerd, waarna de politie er al meerdere invallen uitvoerde.

De burgemeester is wel eens bedreigd, zo zei hij maandag tijdens een korte persconferentie. Meer liet Van Kooten over die bedreigingen niet los, behalve dat hij niet wordt beveiligd en maandagavond gewoon weer huiswaarts keert. De neergelegde handgranaat noemt de burgemeester ‘bizar’. “Het is een teken dat de maatschappij aan het verruwen is. Dat mensen nergens meer voor terugdeinzen.”

Of de handgranaat inderdaad voor de burgemeester was bestemd, is onduidelijk. Al in de ochtend komt een ander doelwit in beeld, namelijk de zoon van de eigenaar van de groenten- en fruithandelaar De Groot Fresh Group in het nabijgelegen Hedel.

Willekeurige medewerker liquideren

Dat bedrijf en zijn personeelsleden worden al geruime tijd bedreigd, blijkt uit een strafzaak die loopt tegen twee verdachten van de geuite dreigementen. In mei ontvingen de eigenaren van De Groot een sms met een even heldere als ijzingwekkende boodschap: ‘Bij deze laten wij jou weten dat we jou persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. Wij weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt 3 dagen de tijd om te beslissen. Als er niet betaald wordt zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker van De Groot Fresh Group liquideren.’

Wraak voor het onderscheppen van ladingen drugs tussen onder meer bananen zou een verklaring zijn voor de bedreiging en afpersing. In een latere dreig-sms, verstuurd in november, zou het woord handgranaat letterlijk zijn gevallen. Dat meldde het Brabants Dagblad, dat aanwezig was bij een zitting in de rechtszaak. Dezelfde krant meldde zondag dat getuigen verklaarden dat de bewuste zoon en buurman van de burgemeester onder politiebegeleiding naar zijn werk in Hedel werd gebracht.

De politie en burgemeester Van Kooten wilden maandag niet vooruitlopen op de verschillende scenario’s. De politie zoekt getuigen en heeft omwonenden gevraagd of er camerabeelden beschikbaar zijn.

