Voor typische jongens- en meisjesdingen is steeds minder plaats in attractieparken

Weifelende prinsessen en daadkrachtige prinsen worden definitief naar het rijk der fabelen verwezen. Althans, als het aan Nederlandse pretparken ligt.

Pretparken maken graag gebruik van verhalen en thema’s om bezoekers meer te betrekken bij de attracties die ze aanbieden. In die verhalen is steeds meer plek voor stoere vrouwenrollen. In attractie- en vakantiepark Slagharen, bijvoorbeeld, heeft de actieheld Red Bandit dit voorjaar gezelschap gekregen van een vrouwelijke evenknie. Zo wil het park ervoor zorgen dat alle kinderen zich door de verhaallijn aangesproken voelen, laat een woordvoerder weten. Ook de twee wasbeermascottes van het park, Randy en Rosie, hebben allebei een avontuurlijk karakter.

Ook in attractiepark Julianatoren in Apeldoorn moet duidelijk zijn dat alle attracties bedoels zijn voor zowel jongens als meisjes, zegt woordvoerder Corine Punt. “De attracties worden nu bij schilderbeurten en renovaties roze én blauw, in plaats van roze óf blauw. Want we willen niet de indruk wekken dat roze voor meisjes is en blauw voor jongens. Het pretpark bestaat al sinds 1910 en heeft dus een lange geschiedenis. Bij elke nieuwe renovatie of aanpassing kijken we of het voor iedereen geschikt is. Het park in één keer helemaal aanpassen, gaat niet.”

Twee van de vijf dappere ruiters zijn vrouw

De Efteling in Kaatsheuvel, dat dit jaar bekend maakte afscheid te nemen van de omstreden zwarte figuur Monsieur Cannibale, koos in 2011 bij de Ravelijnshow al voor vijf dappere ruiters, onder wie twee vrouwen. Bij de vervanging van Monsieur Cannibale werd door een externe expert ook geadviseerd om naast een nieuwe mannelijke held ook een vrouwelijk maatje te introduceren. De Efteling laat weten dat de aanpassingen in het park nog niet voltooid zijn en dat er eventueel nog ruimte is voor een vrouwelijk figuur.

De laatste jaren is het steeds gebruikelijker dat kindercultuur niet meer is opgesplitst in meisjes- en jongensdingen. Dat merken pretparken ook. In familiepark Drievliet, waar de attracties onder andere gaan over racen en het Wilde Westen, van oudsher toch jongensthema's, komt een even groot aantal jongens als meisjes voor een dagje uit, aldus een woordvoerder.

Lees ook

Clichés en stereotypen het pretpark uit, hoe doe je dat?

De Efteling heeft afscheid genomen van de omstreden zwarte figuur Monsieur Cannibale, maar het park is nog niet klaar met vernieuwen. Hoe doen ze dat, en hoe gaan andere pretparken stereotypen te lijf?