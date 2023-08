Voor statushouders dweilen de Utrechtse krakers voor vertrek zelfs nog even de vloer

Zeg ‘kraakpand’, en bij veel mensen doemt een beeld op van een aftands gebouw. Uitgewoond, geen elektra of stromend water. Vol graffiti. Met als bewoners langharig, niet al te fris ruikend ‘werkschuw tuig’.

Daar voldoen deze bewoners in ieder geval niet aan. Nadat ze twee weken geleden het pand aan de Croeselaan in Utrecht innamen, op steenworp van het Centraal Station, organiseerden ze een buurtbarbecue. Ze slapen op spierwitte matrassen. De stofzuiger staat in de gang.

Voormalige sociale huurwoningen

Kraker Pino, gekleed in een zwarte sweater met een groot logo van Antifascistische Aktie, is door zijn medekrakers gebombardeerd tot woordvoerder en legt uit dat ze niet zomaar de panden binnen gingen. “We hebben voor deze woningen gekozen omdat het voormalig sociale huurwoningen zijn. Het is een protest tegen sloop en de koop en verkoop daarvan.”

En ja, geeft hij toe, dat gratis wonen is ook fijn, maar het principe staat voorop. “Iedereen verdient huisvesting. Ongeacht het inkomen of status. Dat er iets lang leeg staat terwijl mensen op straat lopen, dat moet niet kunnen. Kraken is dan een goed alternatief.”

Op wat opgestapelde matrassen en antifascistische posters na doet het pand bijna niet ‘gekraakt’ aan. Een keurige doorzonwoning met witte muren. Hier en daar kan de woning wel een likje verf gebruiken en de tuin heeft behoefte aan iemand met groene vingers, maar verder kun je er zo intrekken. “Wel even je voeten vegen, hè,” grapt medekraker Mus, een jonge vrouw met een groen hemdje aan. Pino: “We hebben gewoon elektra en stromend water. Dat betalen we ook.”

Veel krakers hebben een baan, zegt hij. “In de meeste kraakpanden die ik ken, werkt driekwart van de mensen. De een is leraar, de ander zit in de bouw. Ik ben zelf schoonmaker op een middelbare school.”

Parkje voor yuppen

De panden, uit de jaren dertig van de vorige eeuw, staan al jaren op de nominatie om gesloopt te worden. Onder luid protest van de buurtbewoners. Zij vinden dat ze worden geslachtofferd om de dure woontorens die in het gebied gebouwd worden te kunnen faciliteren. Op de plek van de kraakpanden moet een parkje komen. “Een parkje voor yuppen”, noemt de buurt dat. Pino en zijn huisgenoten zien dat ook. ‘Woonstrijd is klassenstrijd’ onderstreept een poster aan de muur.

Hoewel het kraken van panden al sinds 2010 officieel verboden is in Nederland, komt dat in Utrecht nog geregeld voor. De gemeenteraad nam begin dit jaar een motie aan om ‘kraakvriendelijk’ te werk te gaan. Utrecht lijkt kraken oogluikend toe te staan, zolang het maar niet te veel opvalt. Alleen zijn deze woningen in bezit van de gemeente Utrecht, die daarmee twee petten opheeft. De gemeente deed vorige week toch aangifte en spande een civiele rechtszaak aan om de krakers eruit te krijgen.

Getouwtrek tussen krakers en de gemeente

Het had, volgens de krakers, veel eenvoudiger gekund. Na de kraak, op 12 augustus, volgden een paar weken getouwtrek tussen de krakers en gemeenteambtenaren. Beide partijen wilden er in overleg uitkomen, maar pas na een dikke week zei de gemeente dat de woningen bedoeld waren voor statushouders.

“We willen natuurlijk niet in de weg zitten voor statushouders of andere kwetsbare groepen”, zegt Pino. Maar hij vertrouwde het niet, want vlak daarvoor stond er nog een advertentie bij een antikraakbureau: “28 dagen gratis wonen, stond er. Daar gaan we niet voor weg!”

Ze vroegen bewijs. Dat kwam woensdag, uit handen van een deurwaarder die documenten bracht voor de rechtszaak die de gemeente inmiddels al had aangespannen, met daarbij ook een aangifte. “Zonde van het belastinggeld”, zegt Pino. “Als ze die documenten gewoon eerder hadden laten zien, waren we er ook eerder uitgegaan.”

Ze laten geen puinhoop achter, maar dweilen zelfs de vloer voor de toekomstige bewoners, de statushouders. Hadden ze dat ook gedaan als er kapitalistische yuppen in waren gekomen? “Nee, natuurlijk niet!”, zegt Mus.

Mus en Pino zijn schuilnamen. De echte namen van de krakers zijn bekend bij de hoofdredactie van Trouw

