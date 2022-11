Voor ruim 3300 statushouders een woning: gemeenten zetten eindsprint in, maar de asielcrisis blijft

Precies 3.359 statushouders kregen in oktober een woning toebedeeld van een gemeente. Dat schreef staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de maanden daarvoor, en het hoogste maandcijfer in lange tijd. Ter vergelijking: in september wisten de gemeenten landelijk 2.714 plekken vrij te maken.

Bijna voldaan aan wettelijke verplichting

Daarmee lijken de gemeenten een eindsprint in te zetten om voor het eind van het jaar een deel van de achterstand in te lopen. Zij gaan daarmee in ieder geval aan hun wettelijke verplichting voldoen, schrijft de staatssecretaris. Die verplichting bestaat eruit dat de gemeenten in de tweede helft van dit jaar 13.500 statushouders een woning geven, en een eerder opgelopen achterstand van 1836 personen inhalen. Dat is bijna gelukt: in totaal zijn tussen juli en half november 12.950 statushouders aan een woning geholpen.

De nieuwe cijfers zullen een schrale troost zijn voor de staatssecretaris. Die heeft eind augustus namelijk nieuwe streefcijfers afgesproken met gemeenten, die nog hoger liggen dan de wettelijke verplichting. Gemeenten zouden eind dit jaar niet 13.500 maar 20.000 statushouders moeten huisvesten, ook omdat er in 2023 weer een hoge asielinstroom wordt verwacht. Dat streefcijfer wordt met het huidige tempo niet gehaald, erkent Van der Burg.

Druk blijft onverminderd hoog

Daardoor blijft de druk op de asielopvang onverminderd hoog: nog altijd verblijven 17.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning noodgedwongen in de asielopvang, bijvoorbeeld in aanmeldcentrum Ter Apel. Die plaatsen zijn eigenlijk gereserveerd voor nieuwkomers die hun asielprocedure nog niet hebben doorlopen. Bovendien kunnen statushouders moeilijk beginnen aan hun integratie in de Nederlandse samenleving zolang zij in een opvangcentrum zitten.

Volgens de VVD-staatssecretaris is een snelle uitbreiding van de sociale woningvoorraad dan ook ‘cruciaal’ om een structurele oplossing te bieden voor het probleem. Daarbij zet het kabinet in op flexwoningen en de transformatie van bestaande gebouwen naar een woonbestemming. De overheid stelde eerder miljoenen beschikbaar om deze ontwikkeling te stimuleren.

