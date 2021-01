Voor ondernemers is de tijd van ‘even doorbijten’ voorbij: nu is het extra steun of omvallen

Premier Mark Rutte wil niet verder vooruitkijken dan een paar weken, maar het lijkt er sterk op dat de lockdown tot april, mei of misschien zelfs langer gaat duren. Dat betekent nogal wat voor ondernemers. Maatregelen om de tijd door te komen, krijgen ineens een structureel karakter. Hoe gaan openbaar vervoer, sportscholen, kappers en de cultuursector hier mee om?

Kappers: Thuis oefenen op kunststofkoppen

Een lege kapsalon kun je tijdens de lockdown eens goed schoonmaken, zegt Gerben ter Avest, directeur van keten Ami Kappers. Maar na een paar dagen is elke kapper wel uitgeveegd. Ter Avest verdeelt nu kunststof oefenkoppen onder de werknemers van zijn ongeveer honderd kapsalons, zodat ze toch iets te oefenen hebben. Op YouTube kunnen ze nieuwe kappersstijlen leren, één keer per week geeft het bedrijf via Zoom een kniptraining. “Meer kan je niet echt doen.”

Als de lockdown nog maanden doorgaat, zal de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie ‘alleen maar harder strijden’ voor bredere steunpakketten, laat woordvoerder Gonny Eussen weten. “Omdat kapsalons sinds half december moesten sluiten, is er voor het laatste kwartaal net niet genoeg omzetverlies om in aanmerking te komen voor steunpakketten.”

De branchevereniging vreest dat als de steun niet wordt uitgebreid, meer kappers zullen overgaan tot het illegale thuisknipcircuit. Ter Avest benadrukt dat Frankrijk ook een strenge lockdown met avondklok heeft, maar dat kappers daar wel open mogen blijven.

Een moeder knipt thuis haar zoon omdat de kappers gesloten zijn. Beeld Arie Kievit

Openbaar vervoer: Financiële zekerheid tot en met juni

Zelfs als de lockdown tot juni duurt, zitten de negen ov-aanbieders van Nederland financieel veilig. Het kabinet heeft met de ov-sector een ‘beschikbaarheidsregeling’ getroffen die tot en met juni geldt. “We hebben een vitale functie, net zoals ziekenhuizen”, zegt OV-NL-voorzitter Pedro Peters. “De overheid vindt dat we beschikbaar moeten blijven.”

Het kabinet vult daarom tot 1 juli aan tot 93 procent van de kosten. In 2020 hebben de ov-bedrijven de overige 7 procent van de kosten zelf betaald, dat was een half miljard euro.

Treinen en bussen zullen de komende weken of maanden relatief leeg blijven. Op dit moment is er nog maar sprake van zo’n 20 tot 30 procent van het normale aantal reizigers. De dienstregelingen van alle ov-bedrijven zijn aangepast voor het jaar 2021, naar ongeveer 90 procent van het normale aantal ritten. Spitstreinen en nachttreinen zijn uitgeroosterd. Ondanks de avondklok blijven treinen ’s avonds rijden. “Bijvoorbeeld om ziekenhuismedewerkers naar hun werk te krijgen.”

Een vrijwel lege stationshal in Den Haag tijdens de lockdown. Beeld ANP

Sportscholen: Videotrainingen met boodschappentassen

De sportscholenbranche ziet wel een voordeel van het steeds verlengen van de lockdown met een paar weken. Als het kabinet nu zou zeggen dat de lockdown tot mei duurt, zou het aantal opzeggers waarschijnlijk nog veel groter zijn, zegt Ronald Wouters, voorzitter van branchevereniging NL Actief. Dan weet je namelijk zeker dat je vier maanden voor niets betaalt.

Om zijn branche in een maandenlange lockdown in leven te houden, hebben sportscholen en fitnesscentra zo’n 140 miljoen euro extra nodig, denkt Wouters. “Anders valt straks één op de zeven sportscholen om, zonder nieuwe leden en wel met schuldeisers.”

Als de lockdown echt nog maanden duurt, weet personal trainer Jay Alvarez niet wat hij moet doen. In zijn eentje runt hij sinds een jaar een sportcentrum in Weert. Van zijn zeventig leden verloor hij er deze week weer één. “Ik heb wel geprobeerd om via video les te geven, maar dat was lastig. Leden vonden het leuk, maar ook een beetje behelpen met boodschappentassen in plaats van gewichten.”

Jay Alvarez in zijn lege sportschool in Weert. Beeld Maikel Samuels

Musea: Allemaal broodmager als de crisis is afgelopen

Of de lockdown nu tot maart of tot juni gaat duren: volgens de Vereniging Rembrandt, die zich inzet voor de bescherming van openbare kunstcollecties, zal bijna elk museum ‘broodmager’ zijn als de crisis afgelopen is. Het verdrietigst aan een mogelijke verlenging van maanden, vindt directeur Fusien Bijl de Vroe de tentoonstellingen waar jarenlang aan is gewerkt, en die nu bijna aflopen terwijl er vrijwel geen bezoeker is geweest. “Zoals The Rolling Stones – Unzipped in Groningen. Het heeft jaren gekost om alle bruiklenen naar Nederland te halen, en eind maart moeten de werken alweer terug.”

Museumdirecteur Martijn van Nieuwenhuyzen van Museum de Pont in Tilburg moet zich ‘ultiem flexibel’ opstellen, nu hij niet weet of hij over drie weken of over drie maanden open mag. “Je moet continu klaarstaan om in potentie open te gaan.”

De Pont lost het op met kleine tentoonstellingen die flexibel te organiseren zijn, met veel werken uit de vaste collectie of van kunstenaars uit de omgeving. ‘De route wordt opnieuw berekend’, heet dat programma. “Daar gaan we mee door, nu vooral met solowerken van jonge kunstenaars.”

Lege straten rondom het Amsterdamse Rijksmuseum. Beeld Getty Images

