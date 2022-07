Voor Oekraïense leerling krijgt de toekomst in Nederland vorm. ‘Ze vinden dit een leuk land’

Ze vallen op, de druk pratende Oekraïense moeders onder een boom op een industrieterrein in Naarden. Ze staan met jonge kinderen te wachten op een busje nadat ze hun tieners hebben afgezet in een kantoorpand tegenover. Fietsen vanuit de vluchtelingenopvang in Loosdrecht, Hilversum of Huizen vinden ze vaak te ver, of te gevaarlijk. En de internationale schakelklas ISK Het Gooi is inmiddels zo groot geworden, dat de centrale locatie in Laren moest worden ingeruild voor een geïmproviseerde school aan de rand van het Gooimeer.

In Oekraïne is de zomervakantie al op 1 juni begonnen. De online lessen die vanuit Oekraïense scholen werden gestreamd naar leerlingen in heel Europa zijn gestopt. Scholen in Kiev maakten vrijdag bekend in september de deuren, voor het eerst sinds de invasie op 24 februari, weer te openen. Op ISK 't Gooi sluiten de 150 leerlingen deze week af met een uitje naar Walibi. Voor de schoolleiding is nu de grote vraag: wie komt er in september weer terug?

Slapeloze nachten

De bombardementen op Odessa, Kiev en Krementsjoek hebben de perspectieven voor Oekraïners er niet rooskleuriger op gemaakt, zeggen schoolleiders Marinde van Beek en Michel Jelsma. Er was een periode dat de school merkte hoezeer een eventuele terugkeer de leerlingen en docenten bezighield. “Ze sliepen er slecht van”, zegt Van Beek. De veiligheid was een voortdurende zorg. Ook die op de langere termijn, want jongens kunnen uiteindelijk ook worden opgeroepen voor het leger.

“Wij denken dat minimaal twee derde van de leerlingen hier blijven, misschien 80 procent.” Zo zullen bijvoorbeeld de kinderen van de 120 Vodafone-werknemers die door het bedrijf naar een hotel in Naarden werden geëvacueerd, niet gauw weggaan.

Maar inmiddels is er ook een grote groep die echt wil blijven, is de ervaring van leraar Nederlands Iljas Iballoutan. “Ze vinden Nederland een leuk land, en willen investeren in hun toekomst hier.” De leerlingen weten dat ze hier vanaf veertienjarige leeftijd mogen werken, en een aantal jongens vertelt trots een baantje gevonden te hebben als vakkenvuller bij Albert Heijn, of als pizzakoerier. “Ook goed voor hun Nederlands”, zegt Iballoutan.

De leerlingen die willen blijven, doen goed hun best op school, merkt hij. “De anderen gaat het een beetje langs heen. Soms is er ineens iemand teruggegaan naar Oekraïne. Na het weekend kwam een jongen die zonder ouders bij een gastgezin zat, ineens niet meer op school. Hij wilde terug. We hebben op dit moment geen contact meer met hem, ik maak me zorgen.”

De school in Naarden is nu nog exclusief voor Oekraïense leerlingen, maar dat gaat veranderen. “Na de vakantie voegen we ze samen met de andere nieuwkomers”, vertelt Jelsma. “Eerst dachten we dat de Oekraïners binnen een paar weken wel terug konden. Maar inmiddels moeten we inzetten op de langere termijn. De kinderen moeten tenminste twaalf of dertien uur per week Nederlands krijgen. Over een à twee jaar zouden ze klaar moeten zijn voor een reguliere Nederlandse school.”

Alles draait om Nederlands

De lessen vanuit Oekraïne mogen na de vakantie niet meer onder lestijd gevolgd worden op Het Gooi, vertelt Van Beek. “Ook de contracten met Oekraïense docentes die nu nog hier op school werken, moeten we waarschijnlijk beëindigen. Vaak zijn zij lerares Engels. Alles moet nu om Nederlands gaan draaien.” Ze vinden dat wel moeilijk, zegt Jelsma. Er is een docent op school die thuis in het beschoten Charkov alles is kwijtgeraakt. “Zij wil hier nog jaren blijven. We gaan kijken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn.”

Van Beek onderzoekt nu met Jelsma hoe ze de grote groep Oekraïense leerlingen straks het beste kunnen mixen met Eritrese, Syrische of Afghaanse vluchtelingenkinderen. “We delen ze in op niveau. Kunnen ze straks naar praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo? De verschillen tussen Oekraïners en andere nationaliteiten zijn niet per se heel groot. Je hebt overal hoog- en laagopgeleide kinderen.”

Iballoutan en zijn college Wisse Keizer spelen vandaag Pictionary met een klas dertienjarigen. Woorden als ‘elleboog’ of ‘ziekenauto’ worden door de leerlingen op het bord getekend, en de klasgenoot die het Nederlandse woord weet, krijgt de beurt. “Ik trek ze uit hun comfortzone”, zegt Iballoutan.

De leerlingen zijn vaak wat afwachtend, vertellen weinig uit zichzelf over wat ze bijvoorbeeld hebben meegemaakt, zegt Van Beek. “Laatst hadden we sportdag. Toen zagen we ze ineens lachen, grappen maken. Het was een hele goeie dag. Dat willen we echt vaker doen.” Jelsma hoopt dat dit in de toekomst de normaalste zaak van de wereld is: “Ze gewoon puber zien zijn.”

