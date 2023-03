Voor nieuwe winkels en snackbars is geen plek meer in het centrum van Arnhem

In een industrieel pand – een voormalige opslagloods – aan de Kerkstraat staan luxe schalen en kleurrijk servies van Villeroy & Boch uitgestald. Kookwinkel Pollmann is een van de oudste winkels van Arnhem en verhuisde een paar jaar geleden naar deze plek, in een van de kleinere straten in het historische centrum, de 7-straatjes.

Daarvoor zat de zaak, die in 1890 werd opgericht, in de bekende Ketelstraat. Maar vanwege de hoge huur en het vertrek van meerdere grote winkels, waaronder de Bijenkorf en V&D, besloten ondernemers Nick en Anke Pollmann naar een andere locatie te vertrekken.

Leegstand in de binnenstad is al jaren een probleem. Niet alleen in Arnhem trouwens. Consumenten kopen meer online of in grote centra buiten de stad. De coronacrisis en de energiecrisis hebben de leegstand in de binnenstad verder vergroot. De afgelopen tien jaar verdween een op de vijf winkels in het centrum uit het straatbeeld.

Zeven levendige straatjes

En hoewel het hoogtepunt – of beter gezegd dieptepunt – lijkt bereikt, moet er wel wat gebeuren, constateert adviesbureau Stec Groep in hun onlangs verschenen publicatie Marktverwachtingen 2023-2025. Staan panden langere tijd leeg, dan ligt verloedering op de loer. “Vastgoedbedrijven vragen nog altijd de hoofdprijs voor winkelruimte in de grote straten”, zegt Anke Pollmann. “Dat is voor zelfstandige ondernemers nauwelijks op te brengen. En dus gaan winkeliers verhuizen of ze verdwijnen helemaal.”

De verhuizing naar de 7-straatjes bleek voor Pollmann een goede keuze. Ze zitten nu tussen andere lokale ondernemers, zoals een edelsmid en kleinere modezaken. Ook zit er veel horeca in de straatjes. Het zijn deze straten waar wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) met trots over praat. “Dit maakt Arnhem uniek.”

Zo levendig als het in de 7-straatjes is, mag de hele binnenstad worden, vindt het stadsbestuur. Onlangs kwam het met een voorstel aan de gemeenteraad om het winkelgedeelte in de binnenstad kleiner te maken. Er is geen behoefte aan nog meer fastfood, budgetwinkels of darkstores vanwaaruit flitsbezorgers hun spullen leveren. Roelofs ziet in plaats daarvan liever lokale, creatieve ondernemers of ambachten, zoals een kleermaker. Langs de randen van het centrum mogen er geen nieuwe winkels meer bijkomen, daar komt wel meer ruimte om te wonen. Een omgevingsplan bepaalt straks wat er wel en niet mag.

De binnenstad als ontmoetingsplaats

Nijmegen kwam eerder al met eenzelfde soort plan, net als Tiel, Hengelo en verschillende andere steden. Actieplannen en visies voor de krimpende binnenstad liggen er inmiddels volop. Kern van het verhaal is steeds dat de binnenstad van een ‘place to buy’ in een ‘place to meet’ moet veranderen om aantrekkelijk te blijven voor de inwoners en bezoekers.

Zo’n plek om elkaar te ontmoeten hebben Maartje en Alex van Zadelhoff in de Arnhemse Looierstraat. Zij openden hier vlak voor de coronacrisis ‘Clocked-up’, een onderneming met zelf ontworpen escaperooms en city games. Zo maakten ze een city game geïnspireerd op De slag om Arnhem. Zadelhoff: “Vroeger zaten hier in de straat met name uitzendbureaus, tegenwoordig veel nagel- en beautysalons. We zijn het met de wethouder eens dat de binnenstad een plek moet zijn waar mensen elkaar meer ontmoeten.”

Niet iedereen meer toelaten

Maar het plan voor een compacte binnenstad baart hen ook zorgen. Want ‘hun’ straat heeft straks geen echte winkelfunctie meer. Terwijl ze wel bewust kozen voor een plek in het centrum die nog enigszins betaalbaar was. “We hebben flink geïnvesteerd. Wat mag hier straks in de straat nog wel en wat niet? Blijft het levendig? Dat is voor ons de vraag.”

De gemeente laat niet meer iedereen toe. Tegelijkertijd erkent wethouder Roelofs dat de mogelijkheden om te sturen beperkt zijn. “We kunnen niet alles van bovenaf opleggen. De verhuurprijzen hebben we bijvoorbeeld niet in de hand, al hebben we wel overleg met alle belanghebbenden. En verscheidenheid kun je niet afdwingen. Toch hopen we door duidelijke keuzes te maken in de toekomst bezoekers te blijven verrassen.”

