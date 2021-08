‘Voor mij was het alsof ik pokémonkaarten aan het ruilen was’, zegt de drugsdealende vrouw

In Almere ziet de rechter de samenleving aan zich voorbijtrekken. Trouw kijkt deze zomer regelmatig mee. In deze aflevering: de verslaafde twintiger die haar vlam hielp met het opnemen en rondbrengen van drugsbestellingen.

Ze struikelt over haar woorden. De 27-jarige vrouw, met blond geverfde strengen in het haar, een kanariegeel jasje en glimmend schoudertasje van krokodillenleer, kan niet geloven dat ze opnieuw naar de gevangenis moet. Tijdens haar voorarrest is de verdachte doorgedraaid, die dagen in de cel vormen een trauma en een kantelpunt. “Ik heb sindsdien een heleboel stappen gezet, ben een veel sterker persoon geworden. De strafeis is een klap in mijn gezicht.”

De rechter stelt haar gerust. Naast een taakstraf van tweehonderd uur verlangt justitie een voorwáárdelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ze moet van de officier alleen worden opgesloten wanneer ze de komende twee jaar nog eens de fout in gaat. Stilletjes knikt de verdachte, die later de strafeis minus tachtig uur werkstraf krijgt opgelegd.

Hij was het, die de drugs inkocht, versneed en afwoog

Haar lief zal ze wel een tijdje moeten missen. Hem legt de rechter in dezelfde zitting drie maanden celstraf op, plus vier maanden voorwaardelijk. Ze ziet dat ook hij zich inzet om zijn leven te beteren. Hij werkt als onderhoudsmonteur van kozijnen, is vandaag eerlijk in de rechtszaal en heeft overduidelijk spijt van zijn daden. Maar anders dan bij zijn tien jaar jongere vriendin twijfelt de rechter aan de bestendigheid van zijn goede gedrag. Zo begeeft hij zich nog steeds in dezelfde kringen.

Bovendien speelde hij een veel grotere rol in het jarenlange geknoei met onder meer cocaïne, GHB en MDMA. Hij was het, die de handel vanuit hun woning startte. Hij was het, die de drugs inkocht, versneed en afwoog. En hij was het, die vrijwel dagelijks zwart geld in de hand kreeg gedrukt, contanten waarmee ze hun nieuwe keuken, meubels en voedsel voor de hond afrekenden.

De vrouw wist van de illegale praktijken. Uit de talloze berichtjes op zijn telefoon is gebleken dat ook zij weleens bestellingen aannam en rondbracht. Al wordt ze vrijgesproken van witwassen, de rechter houdt haar wel verantwoordelijk als medepleger van handel in allerlei soorten harddrugs.

Mijn vader vindt het allemaal wel grappig

Net als haar vriend bekent ze. “Ik had toen niet echt het besef dat het slecht was wat we deden.” Door het plexiglas wisselt het koppel een blik. “Het is best normaal in onze omgeving. Iedereen gebruikt. Voor mij was het meer alsof je pokémonkaarten aan het ruilen was, in plaats van drugs aan het dealen.”

Ook haar vader haalde zijn schouders erover op. “Hij heeft mij er niet op aangesproken, nee. Hij vindt het wel grappig allemaal. Toen hij in de gevangenis bij mij op bezoek kwam, moest hij lachen. Hij heeft daar ook gezeten. Ik krijg niet zo steun van een ouder. Op mijn elfde kreeg ik mijn eerste jointje van m’n vader.”

Het duo liep tegen de lamp toen haar vlam in augustus 2019 werd aangehouden. Een toevalstreffer. Nadat zijn gedrag was opgevallen via beveiligingscamera’s, bleek hij inderdaad grote hoeveelheden drugs op zak te hebben. Ze stopte direct met het opnemen en rondbrengen van bestellingen. Ze wilde er niks meer mee te maken hebben, en riep hem op ook te stoppen. “Tot we in december 2019 werden opgepakt, hadden we daar continu ruzie over.”

Zelfs tabak heeft de verdachte vaarwel gezegd

Toch kwam haar echte ommezwaai pas in de cel. “Het was een hel, ik gun het niemand. Maar het was nodig om mijn problemen onder ogen te komen.” Voor het eerst in lange tijd was ze dagenlang nuchter.

Inmiddels kan ze zonder drugs, alcohol en slaapmiddelen. Zelfs tabak heeft de verdachte vaarwel gezegd. Ze geeft vrijwillig voorlichting in de afkickkliniek waar ze verbleef, gaat naar alle bijeenkomsten van Anonieme Verslaafden en heeft een nieuw talent ontdekt: taarten bakken. Binnenkort hoopt ze haar Wajong-uitkering te verruilen voor werk met kinderen of banket.

Aan het slot van de zitting schrikt ze nog eens. Opnieuw moet de rechter haar geruststellen. De 20.000 euro aan crimineel verdiend geld die haar vriend wordt ontnomen, mag hij ook in termijnen aan de staat betalen.

