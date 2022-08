Voor meer onderzoek naar de Groningse aardbevingen had het KNMI geen tijd

Het KNMI had eind 2012 geen tijd om onderzoek te doen naar de gevolgen van de aardbeving bij Huizinge, de tot dan toe zwaarste aardbeving in de provincie Groningen. Het instituut had dat onderzoek wel willen doen, maar kwam menskracht tekort. Het dienstdoende personeel deed al onderzoek naar wat zich op 16 augustus precies in de bodem onder Huizinge had afgespeeld en er was geen ruimte voor een tweede onderzoek.

Dat zei Bernard Dost, destijds verantwoordelijk voor het onderzoek naar aardbevingen bij het KNMI, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen en alle gevolgen daarvan. De verhoren van deze week spitsen zich toe op die beving in Huizinge en de manier waarop instanties daarop reageerden. Maandag zei seismologe Annemarie Muntendam-Bos van het Staatstoezicht op de Mijnen dat het KNMI geen zin had om dat onderzoek te doen. Dost weersprak dat: het KNMI wilde wel, maar kon niet.

Kracht van de aardbevingen is niet te voorspellen

Het onderzoek in kwestie werd toen gedaan door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zelf dat in 2013 met een serie verstrekkende conclusies kwam: het SodM concludeerde onder meer dat niet te voorspellen was hoe zwaar aardbevingen in het Groningse konden uitvallen en dat de hoeveelheid bevingen samenhing met de hoeveelheid gas die werd geproduceerd.

Het SodM adviseerde toenmalig minister Kamp om de gaswinning uit het grote Groningenveld te beperken. Het KNMI onderschreef een aantal conclusies van het SodM, maar stelde ook dat voor andere conclusies een goede wetenschappelijke onderbouwing ontbrak. Dost: “Zij spraken zich onder meer uit over toekomstige bevingen. Wij vonden dat speculatief.”

Of dat oordeel een rol heeft gespeeld bij de beslissing van toenmalig minister Kamp om in 2013 niet minder maar juist meer gas uit het Groningenveld op te pompen, bleef tijdens het verhoor van Dost onbesproken. Maar dat was toen wel wat Kamp besloot: zijn besluit leidde in Groningen tot veel commotie. Waarom Kamp tot zijn omstreden beslissing kwam, is een van de belangrijkste en gevoeligste zaken die de enquêtecommissie wil achterhalen.

Eén meetstation

Volgens Dost wist het KNMI in het begin van de jaren negentig maar weinig over aardbevingen als gevolg van gaswinning . Er was één meetstation dat alleen bevingen van minimaal 2,5 op de schaal van Richter kon registreren. In de jaren erna kwamen er (veel) meer, deels vanwege een forse beving bij het Drentse Roswinkel in 1997. Toen kon het KNMI ook minder zware bevingen registreren. Gegevens over de intensiteit van de bevingen kreeg het KNMI uit enquêtes die na een stevige beving werden uitgezet, onder meer in Roswinkel.

Tussen 1991 en 2003 nam het aantal bevingen in Groningen sterk toe. Lang hield het KNMI vast aan de overtuiging dat schokken in Groningen in principe niet zwaarder zouden zijn dan van 3,3, en later van 3,9, op de schaal van Richter. In Huizinge was dat 3,6.

Het KNMI werd in die jaren gefinancierd door het toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat en vanaf 2014 ook door Economische Zaken. Diverse onderzoeken werden betaald met Europees geld. De Nam, de dochtermaatschappij van Shell en Esso die de aardgaswinning in Groningen verzorgde, betaalde voor de meetstations en voor de meetapparatuur, de Nam kreeg die in eigendom. Dat was volgens Dost de afspraak. Onderzoeksopdrachten gaf de Nam niet.

Ingewikkelde technologie

In 2008 wilde het KNMI, na een serie bevingen, het meetnetwerk verder uitbreiden, maar het duurde zes jaar voordat die uitbreiding gestalte kreeg. “Het was een behoorlijke logistieke operatie”, verklaarde Dost die opvallend lange duur. “Het was ingewikkeld en er was sprake van nieuwe technologie.”

Dost weersprak tijdens het verhoor de mening van zijn voorganger Hein Haak die onlangs tegen de NOS zei dat KNMI onderzoeken en uitkomsten daarvan zo verwoordde dat ministers er geen gedoe mee kregen. Dost: “Ik heb persoonlijk nooit druk ondervonden om onderzoek niet te doen of te verbergen. We werden eigenlijk heel vrij gelaten.”

