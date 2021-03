Voor mbo-student Joël (19) is het beveiligen van een stemlokaal gelijk een examen: ‘Het is best lang op je benen staan’

In een normaal jaar had hij misschien in een stadion tussen voetbalsupporters gestaan. Of hij hield een dronken menigte in toom op een drukbezocht feest. Door de coronacrisis zat dát er niet in voor Joël van Hutten (19), mbo-student beveiliging aan het Zuid-Hollandse mboRijnland.

Vandaag bewaken Joël en vijf anderen daarom het stembureau op Leiden Centraal, om toch die cruciale praktijkervaring op te doen. Door het land doen duizenden mbo’ers met hen mee. Dat is geen luxe, want door de coronacrisis zijn deze verkiezingen een kwart meer vrijwilligers nodig dan normaal. “In december startte de vereniging van gemeenten een campagne om vrijwilligers te werven voor de stembureaus”, legt Marije Hulsbosch van de MBO-raad uit. “Wij dachten: dit is een goede kans voor de studenten om praktijkervaring op te doen.”

Op het druilerige stembureau in Leiden geen wilde feestgangers of bevlogen voetballiefhebbers. Toch heeft een stembureau in coronatijd zijn eigen uitdagingen, legt Joël uit. “Je moet zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt en een mondkapje draagt.” Gecontroleerd wijst hij stemmers naar de juiste ingang – in het stemlokaal geldt eenrichtingsverkeer. Eén man vraagt naar de ingang van de Tweede Kamer. Joël grinnikt: “Dan moet je toch echt ergens anders zijn”.

Demonstranten

Ook letten de studenten op demonstranten bij het stembureau. “Vanochtend kwam een mevrouw protesteren voor kernenergie. Daarna wilden GroenLinks-stemmers flyeren op het plein”, vertelt Joël met een vriendelijke glimlach. Actievoeren naast een stemlokaal mag niet, omdat het stemmers kan beïnvloeden. “Ik heb ze rustig en beleefd weggestuurd.” Zijn studiegenoot Max Spaans (22) vertelt over een man die boos werd toen hij hoorde dat hij een mondkapje moest dragen. “Hij dreigde me te filmen en op internet te zetten.” Max blijft er nuchter onder. “Wij leven hier gewoon de wet na, aan hem de keus.”

Groepsgevoel

Van een afstandje kijkt docent Irbis Wieffering naar zijn studenten. “Dit jaar hebben onze eerstejaars studenten amper praktijkervaring opgedaan”, zegt hij. Normaal bezoekt de opleiding festivals in de buurt en zijn de studenten vaste gast bij ADO Den Haag, maar dit jaar zijn de verkiezingen het eerste evenement. Joël knikt. “Ik mis vooral het samenzijn met je klas”, verzucht hij. “Er met z’n allen staan, dat groepsgevoel. Het is fijn dat dit alsnog door kan gaan.”

Morgen doet Joël officieel eindexamen, waarmee hij zijn mbo-afleiding tot coördinator beveiliging afrondt. Of hij zenuwachtig is? “Neuh”, zegt hij met een stem vol vertrouwen. Zijn draaiboeken liggen klaar, alles is onder controle. Het zwaarst, dat zijn nog wel de lange dagen. “Dit examen betekent: opstaan om half zes, drie dagen lang, en stoppen om half tien”. Lachend: “Dat is best lang op je benen staan”.

Of ze anders zijn gaan denken over de politiek door het beveiligen van het stemlokaal? Joël gaat vandaag in zijn woonplaats stemmen, studiegenoot Max heeft er niets mee. “Het is belangrijk voor andere mensen”, zegt hij, “maar ik vind het zelf niet zo interessant.” Des te blijer is hij dat hij weer écht op pad mag, buiten het klaslokaal. “Theorie is maar theorie. Hier buiten zijn, met mensen werken, daar leer je toch het meest van.”

