Voor kwetsbaren in zelfisolatie is de pandemie nog lang niet voorbij

Voor het grootste deel van Nederland voelt de laatste lockdown alweer als lang geleden. Maar de samenleving heeft zich niet voor iedereen heropend. Sommige mensen zitten nog altijd thuis in isolatie, zoals personen met een auto-immuunziekte of een longaandoening. Die groep kwetsbaren kijkt niet uit naar de herfst: zonder beperkende maatregelen groeit bij hen de angst voor het virus.

De zoektocht naar passende oplossingen is complex, stelt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Het begint bij luisteren naar de wensen en angsten van deze groep. Vanuit daar moet er worden gekeken naar passende oplossingen. Zorg dat zij mee kunnen doen en niet verpieteren omdat ze zichzelf moeten isoleren.”

Geen risico, dus thuisblijven

‘Meedoen’ is nu lastig voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zo kunnen sommige chronisch zieken zich niet laten vaccineren, voor anderen is de kans op besmetting ook na vaccinatie nog een te groot risico. Daardoor is het voor kwetsbaren lastig om zorgeloos op pad te kunnen, meer nog dan in de periode dat er coronaregels als de mondkapjesplicht golden. Aan reizen met het openbaar vervoer of museumbezoeken kleven risico’s; sommige chronisch zieken zien daardoor geen andere mogelijkheid dan thuisblijven.

Uit een onderzoek van het RIVM dat werd uitgevoerd in maart bleek dat op dat moment 2 procent van de ruim 36.000 Nederlanders koos voor zelfisolatie uit angst om ziek te worden. Dit percentage lag aanzienlijk hoger bij mensen met een chronische ziekte, zoals een auto-immuunziekte of een longaandoening. Van deze groep gaf 7,5 procent aan zichzelf te isoleren, maar volgens het RIVM is dit onderzoek niet representatief voor de Nederlandse bevolking.

Het zou helpen als kwetsbaren vaker een stem krijgen in de discussie, vindt Bussemaker. “De overheid speelt hierin een rol, maar ook andere organisaties, zoals werkgevers. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen kijken naar speciaal ingerichte arbeidsplaatsen. Ook in de trein zouden er speciale coupés kunnen worden aangewezen waarin nog wel een mondkapjesplicht geldt.”

Bussemaker ziet geen heil in generieke maatregelen. Volgens haar is het onwaarschijnlijk dat mensen vrijwillig weer massaal een mondkapje gaan dragen. Ze waarschuwt dat het verplicht stellen van mondkapjes bovendien andere kwetsbare groepen kan benadelen, geestelijk gehandicapten bijvoorbeeld. “Zij begrijpen niet altijd waarom ze een mondkapje moeten dragen.” Bussemaker benadrukt: bij covid is er geen maatregel die nergens pijn doet.

Het gevaar van long covid ligt op de loer

Belangenorganisatie Ieder(in) kan zich vinden in het pleidooi van Bussemaker. Het netwerk voor mensen met een chronische ziekte vindt dat de focus van het overheidsbeleid moet liggen op het voorkomen van besmettingen. Ook maakt de organisatie zich zorgen over het lage animo voor een nieuwe vaccinatie onder de bevolking. Volgens Ieder(in) moet de overheid duidelijker communiceren wat de risico’s van een besmetting zijn. Naast de directe gevolgen die een besmetting kan hebben, ligt ook het gevaar van long covid op de loer.

“Door adequate preventieve maatregelen worden minder mensen ziek, nemen de risico’s van deelname aan de samenleving voor mensen met een kwetsbare gezondheid af en kunnen vervelendere en zeer ingrijpende maatregelen, zoals een lockdown voorkomen worden”, meldt Ieder(in).

Nadia Buiter (25) leeft sinds de eerste lockdown in isolatie. 'Het voelt alsof iedereen doorgaat met het leven, behalve wij.' Beeld Werry Crone

Nadia Buiter: ‘De maatschappij zegt: chronisch zieken kunnen stikken’

Nadia Buiter (25) heeft te kampen met verschillende aandoeningen, waaronder chronische pijn en voortdurende vermoeidheid. Sinds de eerste lockdown in 2020 leeft ze in isolatie.

“Ik ben weliswaar gevaccineerd, maar wil toch het risico niet lopen om corona te krijgen. Ik heb al drie chronische ziektes, ik heb geen zin in nog meer klachten. Toen de maatregelen in maart werden losgelaten ben ik niet anders gaan leven, mentaal deed het wel wat met me. De maatschappij zegt: chronisch zieken kunnen stikken. Daar heb ik het moeilijk mee.”

Buiter is erg beperkt in haar vrijheid sinds het uitbreken van de pandemie. Een bezoek aan een museum of kroeg is er niet meer bij. “Ik zoek naar dingen die ik nog wel kan doen. Zo is er bij mij in de buurt een terras dat buiten ruim is opgesteld. Daar kan ik nu nog naartoe wanneer het mooi weer is. Dat is nog iets. Toch voelt het alsof iedereen doorgaat met het leven, behalve wij.”

Ze heeft duidelijke ideeën wat er nodig is om de samenleving open te gooien voor iedereen. “Zorg voor luchtfilters, dat helpt met virussen. Verder zouden mondkapjes weer verplicht moeten worden in openbare ruimtes, zeker in het openbaar vervoer en in de zorg. Tot slot moet er eerlijke uitleg worden gegeven over de mogelijke gevolgen van een besmetting, zoals long- covid.”

Jacquie Davis (40) heeft haar moeder al drie jaar niet fysiek kunnen ontmoeten: zij valt ook in de risicogroep. Beeld

Jacquie Davis: ‘Elke keer als ik met het ov reis, ben ik nerveus’

Jacquie Davis gaat gebukt onder een aantal aandoeningen, waaronder chronische bronchitis. Door deze ziekte vormt corona een groot risico. Vanaf de eerste lockdown leeft de 40-jarige in isolatie.

“Alle gezondheidszorg die niet essentieel is, is weggevallen. Naar de tandarts of fysiotherapie ga ik bijvoorbeeld niet meer. Ik reis alleen nog maar voor zorg die echt noodzakelijk voor me is. Daarvoor ben ik aangewezen op het openbaar vervoer. Ik reis alleen op rustige momenten en draag dan een mondkapje. Toch loop ik telkens een risico, ik ben elke keer nerveus.”

De constante isolatie heeft grote impact op het welzijn van Davis. “Ik voel me niet goed. Ik probeer er nog wel grappen over te maken. Ik mis vooral het fysieke contact enorm. Mijn moeder valt ook in de risicogroep, we hebben elkaar al drie jaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Ik heb de afgelopen tijd geworsteld met depressie, daar ben ik nu langzaam uit aan het opkrabbelen.

“Ik kan nauwelijks leuke dingen ondernemen. Ik blijf opgesloten. Ik zit vast, omdat er van mij wordt verwacht dat ik mezelf bescherm. De politiek zet het weg als iets dat niet belangrijk is, en de rest van de maatschappij gaat hierin mee. Ik word daar moedeloos van. Ik denk niet dat er snel iets gaat veranderen aan mijn situatie. Het voelt alsof de samenleving geen waarde hecht aan de levens van mensen zoals ik.”

