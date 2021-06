Voor honderden jongeren dreigt een gedwongen huwelijk in de zomervakantie

Volgens de organisatie worden ze onder het mom van vakantie meegenomen naar het buitenland, waar het gedwongen huwelijk vervolgens plaatsvindt of waar ze zonder paspoort en communicatiemiddelen worden achtergelaten. Soms willen ouders voorkomen dat hun kind teveel verwesterd en zich verder afkeert van de familietradities en de cultuur van het land van herkomst, aldus de LKHA.

De organisatie roept jongeren die bang zijn slachtoffer te worden op om hier in Nederland al hulp te zoeken of advies te vragen. “Want eenmaal in het buitenland gelden er andere regels en moet je soms ontsnappen uit een gevaarlijke situatie om terug te keren naar Nederland.”

Ook worden professionals, zoals docenten en jeugdwerkers, opgeroepen extra alert te zijn op signalen van potentiële slachtoffers. Er is een informatiepakket ontwikkeld met tips hoe ze met zo’n situatie kunnen omgaan.

Interview

Trouw-redacteur Janne Chaudron interviewde in 2019 een slachtoffer van huwelijksdwang. Fatima (echt naam is bij de hoofdredactie bekend) dacht op vakantie te gaan naar Somalië, maar ze werd daar door haar oma uitgehuwelijkt. Ze wist te ontsnappen en vluchtte terug naar Nederland. De vakantie in Somalië waarvan Fatima dacht dat die een paar weken zou duren, duurde in totaal vier jaar. Ze werd uitgehuwelijkt aan een man die ze niet kende en die jaren ouder was dan zij.

Er brak een onzekere tijd aan. Fatima voelde zich in Somalië gesteund door een oom. “Hij gaf mij hoop. Hij zag dat ik verdrietig was.” Hij motiveerde haar in Somalië naar school te gaan. Het was nogal een contrast met haar schooltijd in Nederland, maar haar oom bleef benadrukken dat een opleiding, ook in Somalië, kansen bood voor later. “Toen hij naar het buitenland vertrok kreeg ik zijn simkaart.” Die kaart bleek haar redding.

Via de simkaart van haar oom hield ze contact met mensen in Nederland. Die beloofden haar te helpen. De eerste keer dat ze uit het huis van haar oma probeerde te ontsnappen, mislukte. Bij de tweede vluchtpoging wist ze op wonderbaarlijke wijze haar oma de sleutel van de kluis te ontfutselen die zij altijd bij zich droeg. In die kluis lag haar paspoort. De kennissen in Nederland hadden ondertussen een organisatie die strijdt voor kinder- en vrouwenrechten op de hoogte gebracht van Fatima’s wens naar Nederland te komen.

Terug naar Nederland

Op een ochtend pikte een taxi haar op. Ze sloop het huis uit toen niemand het zag. Een paar maanden verbleef Fatima in een opvanghuis. Meerdere keren probeerde ze tevergeefs op het vliegtuig naar Nederland te stappen, maar het mislukte omdat de Somalische autoriteiten een minderjarig kind niet zomaar laten vertrekken. Uiteindelijk lukte het wel, na inmenging van de Nederlandse ambassade.

“Toen het vliegtuig opsteeg was ik zo ontzettend opgelucht. Ik was heel moe, maar ik kon niet slapen van blijdschap.” In Nederland werd Fatima opgevangen door mensen van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en de Jeugdbescherming . Ze heeft geen contact meer met haar vader. Het eerste wat ze vroeg toen ze aankwam in Nederland was: “Wanneer mag ik weer naar school?” Na de zomervakantie is ze begonnen op het mbo.

