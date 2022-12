Voor het terugdringen van verzuim is meer nodig dan stoelmassages en slaappods

Werkend Nederland is ziek. Daar wijzen in ieder geval de cijfers op van de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het afgelopen jaar lag het ziekteverzuim in heel Nederland structureel hoger dan voor de coronacrisis. Zo zat in november van dit jaar gemiddeld 4,8 procent van de werknemers ziek thuis, terwijl dat in dezelfde maand in 2019 nog zo’n 4,5 procent was. Het verzuim in het derde kwartaal was niet meer zo hoog sinds 2001, constateerde het CBS eerder al.

Opvallend genoeg blijft ook het psychisch verzuim stijgen. Ruim een derde van het totale langdurige verzuim komt voort uit psychische klachten, en dat is zo’n tien procent hoger dan in 2019. Dat wordt volgens de arbodiensten onder meer veroorzaakt door het chronische personeelstekort dat nu al tijden aanhoudt. Door een tekort aan personeel ervaren de overgebleven werknemers meer stress, waardoor ook zij weer sneller dreigen uit te vallen.

Stoelmassages en slaappods voor de nodige ontspanning

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zijn veel werkgevers naarstig op zoek naar manieren om de werkstress terug te dringen. Dat gaat soms met kleine dingen. Werknemers van de afdeling ambulante zorg van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam kunnen sinds kort bijvoorbeeld tussen hun drukke diensten door een stoelmassage krijgen van een professional. Ook de koffiebonen zijn ineens beter dan voorheen, een ideetje dat voortkwam uit een ideeënbus voor personeel.

Daarnaast is het hazenslaapje aan een voorzichtige opmars bezig, blijkt bij andere werkgevers. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en op de Vrije Universiteit in Amsterdam kan het personeel een dutje doen in een van de sleeping pods die daar sinds kort zijn verschenen. Na wat koudwatervrees blijken ze in een behoefte te voorzien: zo’n 96 procent van de VU-werkgevers stelt de gestroomlijnde slaapcoconnen inmiddels op prijs.

Alleen pijnlijke keuzes gaan echt een verschil maken

De maatregelen zijn mooi meegenomen, maar lang niet genoeg om het tij te keren, vrezen experts. Zonder structurele veranderingen blijven de sleeping pods en stoelmassages speldenprikken in de strijd tegen uitval. “Het kan werken als eenmalige beloning voor het harde werk”, zegt arbeidspsycholoog Wilmar Schaufeli (Universiteit Utrecht). “Maar presenteer het niet als oplossing voor structurele werkstress, want daar worden werknemers alleen maar cynischer van.” Hetzelfde geldt voor de goedbedoelde cursus time management, die toch vooral uitstraalt dat de werknemer zelf iets verkeerd doet.

Wie écht het beste voor heeft met het personeel, moet soms pijnlijke keuzes durven maken, zegt Josephine Engels, lector arbeid en gezondheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Veel productiebedrijven moeten op dit moment kiezen: ga ik voor de maximale winst op de korte termijn, of zorg ik dat ik mijn personeel niet over de kling jaag?” Een concreet voorbeeld: postorderbedrijven moeten serieus overwegen nachtwerk uit te faseren, ook als dat ten koste gaat van hun leveringssnelheid.

De werkgever solliciteert bij de werknemer, niet andersom

Boven alles moeten werkgevers hun maatregelen niet opleggen, zeggen beide experts, maar vooral vragen naar de noden van hun personeel. Zij weten immers het best wat hen aantrekt of wegjaagt, of dat nu de werkdruk, het salaris of de privé-werk-balans is. “En dat wordt alleen maar belangrijker”, zegt Schaufeli, “want door de vergrijzing zijn er letterlijk steeds minder handen aan het bed.” De tijden zijn veranderd, beaamt Engels. “Vroeger solliciteerde de werknemer bij een werkgever. Nu is het andersom.”

