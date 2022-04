Voor het eerst voelt boerin Celine Breen (21) de gierende spanning die elke pluimveehouder kent

Van het gevaar dat zo dichtbij op de loer ligt, hebben de leghennen van de familie Beek in Barneveld geen weet. Dat op enkele kilometers afstand honderdduizenden soortgenoten zijn vergast en verbrand gaat aan de scharrelaars voorbij. Ook op deze vrijdagochtend hebben de kippen gezonde trek.

Brutaal stapt de eerste Lohmann LSL Lite, een ranke witte kip, vanuit het nachtverblijf in het licht van het dagverblijf. Ze kijkt onderzoekend om zich heen. De hennen die hun ei al hebben gelegd, gaan zo te zien opgewekt zoek naar graan.

Het gezicht van Celine Breen (T-shirt, spijkerbroek, werkschoenen) staat iets minder vrolijk. Zij runt de pluimveehouderij van haar ouders en vindt de situatie in haar regio zorgelijk. In anderhalve week tijd is er op zes pluimveehouderijen vogelgriep uitgebroken, donderdag was de jongste uitbraak. Van 25 boerderijen binnen één kilometer van de besmette bedrijven is uit voorzorg alle pluimvee geruimd.

De gierende spanning die vrijwel elke pluimveehouder kent

Exact een week geleden werd in Barneveld, het hart van de pluimveesector, vogelgriep vastgesteld. De stallen van Breen lagen binnen de 3-kilometerzone en dus stond diezelfde middag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de stoep.

Voor het eerst in haar jonge carrière voelde Breen de gierende spanning die vrijwel elke pluimveehouder kent: het zal toch niet? Blijven mijn dieren leven? “Er gaat dan zoveel door je heen”, zegt ze. “Ik vind het verschrikkelijk voor mijn collega’s bij wie de dieren zijn afgemaakt. Tegelijk is het ontzettend spannend of het hier goed zal gaan.”

Gelukkig kwam de de NVWA snel met goed nieuws. Maar met rampspoed is Breen wel bekend. Twee jaar geleden brandde het familiebedrijf, dat teruggaat tot 1969, na blikseminslag volledig af. “Dat was een heel rottige tijd.”

De brand was ook een nieuwe start. Er verrezen twee grote luxe schuren voor 40.000 leghennen die eieren met drie sterren leveren, volgens het keurmerk van de Dierenbescherming. Dat betekent: maximaal 6,7 hennen per vierkante meter leven in stallen met voldoende afleiding, gezond eten en een goed dag- en nachtritme.

‘Een besmette kip en alles moet naar binnen’

De familie koos bewust niet voor vrije uitloop, ook met het oog op de vogelgriep die vrijwel elk jaar toeslaat. “Je kan er bijna de klok op gelijk zetten dat er in het najaar een ophokplicht wordt afgekondigd. Eén besmette kip in Friesland en hier moet alles naar binnen”, zegt Breen.

Dat heeft financiële gevolgen. Volgens regelgeving degraderen eieren bij een ophokplicht van langer dan 16 weken tot scharrelei en dan leveren ze minder geld op.

Om de hennen toch in een optimale omgeving hun ei te laten leggen, zijn de schuren wel van alle gemakken voorzien. Zo is aan de rand van de stallen een kunstmatige bosrand gecreëerd, een lange strook van enkele meters breed in de openlucht. Daar is nu echter geen kip te bekennen, vanwege de vogelgriep.

Dat doet Breen pijn. Werken op het bedrijf vindt ze geweldig, vertelt ze, om één simpele reden. De kippen maken haar vrolijk en een vrolijke kip legt het beste ei. “Ik zie het als een samenwerking tussen de boer en de kip, voor het beste resultaat.”

Ook de relatief droge Veluwe is niet meer veilig

Dat de vogelgriep nu zo dichtbij komt heeft ermee te maken dat naast trekvogels ook standvogels die het hele jaar in Nederland blijven, de ziekte krijgen. En dus is ook een relatief droog gebied zoals de Veluwe niet meer veilig. “Dat is een heel enge ontwikkeling”, zegt Breen. “Het betekent dat er echt iets moet veranderen.”

Breen hoopt dat het vaccineren van kippen snel wordt ingevoerd. “Ik zou zeggen, druk die prik erin. Maar andere Europese landen zijn terughoudend.”

Dat experts zeggen dat de sector uiteindelijk moet afslanken, begrijpt Breen wel. In haar ogen is het ook gek dat hun boerderij met 40.000 kippen het label ‘klein’ heeft. “Het liefst zou ik rondkomen met twintig kippen, tien koeien en vijf varkens, maar dat is niet reëel. Ik ben trots op ons bedrijf, maar ik voel me niets beter dan een bedrijf met meer dan honderdduizend kippen.”

Breen hoopt dat verandering in goed overleg tussen de sector en de samenleving gaat. “Boeren, zeker in deze regio, hebben te lang de kop in het zand gestoken. Tegelijk vind ik sommige mensen wel erg negatief over boeren en is niet iedereen bereid om meer te betalen voor ons product. Ja, er moet iets veranderen maar de oorlog in Oekraïne laat ook zien dat we zuinig moeten zijn op onze voedselproductie.”

Lees ook:

Waarom de vogelgriep blijft hangen en wat daaraan te doen valt

De vogelgriep circuleert permanent in Nederland. De afgelopen weken in het Gelderse Lunteren, het hart van de pluimveesector. Het kabinet reageert traag, vindt hoogleraar Kuiken.