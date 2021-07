Voor het eerst in maanden weer een boerendemonstratie: ‘Er is eigenlijk geen toekomst voor ons’

Het heeft wel iets weg van een klein dorpsfeest, op het Haagse Malieveld woensdag. Zo’n driehonderd trekkers staan in een halve cirkel opgesteld rond een podium. Er is muziek, een enkeling trekt een biertje open, de friettent walmt. Martijn van den Ham (32) deelt boerenroomijs uit aan de demonstranten. Hij heeft thuis 180 melkkoeien, vertelt hij. “Boeren worden aan de kant gezet. Ik wil iets doen om dat te veranderen.”

Voor veel van de aanwezige boeren is het de zoveelste keer dat ze met de trekker naar Den Haag zijn gekomen. Nieuwe aanleiding is een fel rapport van het Planbureau Leefomgeving (PBL). Daarin staat dat met de huidige stikstofregels op sommige plekken nauwelijks of geen landbouw meer mogelijk zal zijn. “Een ongekende transformatie van landelijk gebied in Nederland” zal moeten plaatsvinden, willen we de stikstofwaarden terugdringen.

Baudet mag niet op een hoogwerker

Vooral rechtse partijen hebben gehoor gegeven aan de oproep van organisator Agractie om op het podium te komen spreken. FvD-leider Thierry Baudet wil vanuit een hoogwerker de boeren toespreken, maar wordt teruggefloten door organisator Bart Kemp. Van hem mag Baudet niet ‘populistisch gaan doen’. De Forum-frontman noemt het inkrimpen van de landbouw ‘de grootste diefstal van de Nederlandse geschiedenis’. Volgens hem is sprake van een groot complot: “Dit is allemaal onderdeel van een plan, van the great reset.”

Melkveehouder Elsemieke van der Ham (24) had de Forumpoliticus nog op haar trekker vanmorgen. “Hij wilde meerijden vanuit Voorschoten.” Is ze overtuigd geraakt van zijn ideeën? Ze haalt haar schouders er een beetje over op. “Hij laat in ieder geval zien dat hij luistert.” En dat boeren een stem krijgen, is het belangrijkst, vindt ze. “Er is eigenlijk geen toekomst voor ons. Je werkt toe naar de dag dat je al je koeien naar de slacht moet brengen.”

Boegeroep

Met de gemoedelijke sfeer is het opeens gedaan als Tjeerd de Groot (D66) het podium beklimt. De politicus, die vorig jaar halvering van de veestapel bepleitte, komt bijna niet boven het boegeroep en trekkergetoeter uit met zijn verhaal. Toch wil hij er nog wel een schepje bovenop doen; als het aan hem ligt, komt er zelfs een aanscherping van de regels. “Laat u geen zand in de ogen strooien. Geloof niet in partijen die u zeggen dat het nog wel even kan duren.”

Ook Derk Boswijk (CDA) moet zijn uiterste best doen om het publiek toch te laten luisteren, nadat zijn partij dinsdag een nieuwe landbouwvisie heeft gepresenteerd waarin de krimp van de veestapel als oplossing voor het stikstofprobleem wordt genoemd. Volgens Boswijk moeten de boeren hem juist waarderen omdat zijn partij niet heeft gewacht met publicatie tot na de boerenacties.

“Ik stel me kwetsbaar op door hier te zijn. Als politiek en CDA moeten we juist ballen tonen.” Boswijk wilde eigenlijk ook met een boer mee op de trekker, maar die werd ‘afgezegd’. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging wordt daarentegen als een volksheldin onthaald, met luid gejuich en geklap.

Studente dier- en veehouderij Inge Rotteveel (20) staat samen met melkveehouder Pleun de Groot (20) bij de rij trekkers te luisteren naar de politici. Ze is fan van Van der Plas. “Zij verkoopt geen mooie praatjes, zo’n Baudet komt alleen met een hoop geblaas.” De Groot is mild over het CDA. “Het CDA denkt wel mee. En het is een grote partij. Met het CDA kun je een klap maken.”

De Groot is een onvermoeibare demonstrant. “Ik ben alle keren geweest.” Voelt hij dat het een verschil maakt? Tja, zegt hij. “Niets doen is geen optie.”

