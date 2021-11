Voor het eerst een kloppend kunsthart in Nederland: ‘baanbrekend’

Technisch gezien was het voor hartlongchirurg Faiz Ramjankhan geen supermoeilijke operatie. Gewoon wat ruimte maken in de borst, het kunsthart erin klikken en de lichaamsaders aansluiten – hij had er niet eens veel kracht bij nodig.

Maar emotioneel lag dat anders, vertelt hij. “Je knipt een mooi, volwassen hart eruit, dan is er geen weg meer terug. Dat is…” – zijn stem breekt, hij is even stil – “enorm spannend. Dokters willen patiënten nooit kwaad doen. Toen ik de patiënt later sprak op de ic, kreeg ik meer rust. Er viel een last van me af.”

Hartzakje van een rund

Een team van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht plaatste anderhalve week geleden voor het eerst een volledig kunsthart bij een Nederlandse patiënt. Het kunsthart lijkt op een natuurlijk hart – het heeft bijvoorbeeld hartkamers en biologische kleppen – maar is gemaakt van kunststof en bekleed met biomateriaal uit het hartzakje van een rund. Het hart is in 2013 gemaakt door de Franse fabrikant Carmat Sa. “Baanbrekend”, zegt Ramjankhan. “Hiermee zijn we erin geslaagd om een stukje natuur te vervangen door techniek. Het is een testfase, maar het zorgt voor allerlei mogelijkheden in de toekomst.”

De voorbereidingen voor de behandeling begonnen zo’n vier jaar geleden, vanuit een landelijke samenwerking van harttransplantatiecentra. Een team, toen onder leiding van hartchirurg Marc Buijsrogge, kreeg training in Parijs, waar ze een koeienhart moesten vervangen door een kunsthart. “Het moeilijkste was het om toestemming te krijgen van de ethische commissie”, zegt Ramjankhan. “Het hart had eerder wat technische problemen, bijvoorbeeld lekkages en kortsluitingen, wat natuurlijk enorme risico’s oplevert voor de patiënt. Toen de fabrikant dat had opgelost kregen we in juli een akkoord.”

Falende techniek

Het kunsthart, dat zich met innovatieve pompen en kleppen aanpast aan de patiënt, kan een uitkomst bieden voor hartpatiënten die nu eindeloos op wachtlijsten staan. De wachttijd voor harttransplantatie is in Nederland gemiddeld drie tot vier jaar. Daarbij komt dat niet iedereen in Nederland door de strenge selectiecriteria een donorhart kan krijgen: je mag bijvoorbeeld geen onderliggende ziektes hebben. Met een kunsthart zouden die patiënten langer kunnen doorleven, net als mensen die al tijden op de wachtlijst staan en dreigen te overlijden.

De 54-jarige patiënt met het kunsthart kreeg is daar een voorbeeld van. Hij had serieuze hartproblemen: de linker- en rechterhartkamer functioneerden slecht, wat zorgt voor vermoeidheid, kortademigheid en vasthouden van vocht. Door zijn kritieke situatie kon hij niet lang wachten op een donorhart. “Hij vond zijn huidige leven onacceptabel”, zegt Ramjankhan. “Wij zijn dankbaar dat hij wilde meewerken, want daarmee gaat hij een onzekere toekomst tegemoet: eerder stierf een patiënt na twee jaar door falende techniek van het kunsthart. Maar het kan ook zo zijn dat deze patiënt er nog jaren mee rondloopt. Uiteraard onderzoeken we de langetermijnresultaten.”

Een kunsthart betekent ook niet dat hartpatiënten opeens kunnen gaan en staan waar ze willen. Het hart werkt op batterijen die om de vier tot zeven uur opgeladen moeten worden. De patiënt draagt de batterijen in een schoudertas van ongeveer drie kilo. Tijdens het douchen moet er een plastic zak om. “Het is absoluut een aanpassing van de levensstijl, maar het alternatief is voor deze mensen vaak erger”, zegt Ramjankhan. “Voorheen konden ze misschien niet meer dan vijftig meter lopen, of was er overlijdensrisico. Met een kunsthart kunnen ze weer fietsen in het park. Dat maakt me emotioneel, en ook wel trots.”

