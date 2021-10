Voor een prikkie naar Praag, dat kan nu ook met de trein

Treintickets laten concurreren met vliegtuigprijzen is altijd moeilijk gebleken. Het aantal Europese bestemmingen dat per (nacht)trein te bereiken is, neemt dan ook maar mondjesmaat toe. Toch stap je vanaf vrijdag voor 230 euro in Nederland de trein in en ben je de volgende ochtend in hartje Praag. Voor die prijs krijg je ook nog drie hotelovernachtingen plus de terugreis. Hoe kan het dat deze trein naar Praag zo goedkoop is?

Lage prijzen om te concurreren met de luchtvaart, dat is volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) niet eenvoudig op het Europees spoornetwerk: internationale sporen zijn vaak niet op elkaar afgestemd. Bovendien zijn vliegtickets deels zo goedkoop, omdat internationale vliegtickets en kerosine onbelast zijn. Ook wordt soms indirect financiële steun gegeven aan regionale luchthavens, aldus Van Wee. Reizen met het vliegtuig, waar de prijzen sneller laag zullen liggen, ligt dus voor de hand. Van Wee: “Daar kan een trein eigenlijk niet tegenop.”

Fervente vliegers verkijken zich vaak op de prijs

Met verbazing hoort hij aan hoeveel GreenCityTrips, het bedrijf achter de nachttrein naar Praag, vraagt voor zijn stedentripdeals. Volgens Maarten Bastian, mede-eigenaar van GreenCityTrips, wil het bedrijf laten zien dat reizen met de trein niet duur hoeft te zijn.

Een treinkaartje naar Praag kost de reiziger tussen de 230 euro voor een zespersoonscoupé en 700 euro voor een privécoupé, inclusief drie hotelovernachtingen en de overnachtingen heen en terug in de trein. Bovenop de kosten voor de reis en het standaardtarief voor een hotel, zoals naar Wenen (290 tot 785 euro), Milaan (301 tot 830), Venetië (282 tot 805), Innsbruck (342 tot 910) of Verona (322 tot 825), kunnen reizigers ervoor kiezen om ook lakens, een ontbijt en een luxer hotel bij te boeken. Volgens Bastian mag er onbeperkt bagage worden meegebracht, terwijl je daarvoor in vliegtuigen vaak extra moet betalen.

Dat niet alleen, volgens Bastian verkijken fervente vliegers zich er weleens op hoe goedkoop een vliegticket feitelijk is. Bastian: “Als Ryanair een vliegticket aanbiedt voor vijftig euro, is dat niet het enige wat je betaalt voor de reis. In een nachttrein bespaar je kosten op je hotelovernachting, je hebt geen parkeerkosten op het vliegveld en je bent geen geld kwijt voor vervoer van de vluchthaven naar het centrum van de stad. Daar stap je met de trein namelijk uit.”

Zestien rijtuigen lang, en goed voor het klimaat

Vooral op een sobere treinreis, zonder ontbijt en luxe hotel, concurreert het treinbedrijf direct met goedkope vliegtickets. Bastian: “Met alleen maar mensen die principieel niet met het vliegtuig willen reizen, vullen we de trein niet. Daarom bieden we ook lage prijzen aan en hebben treinen de maximaal toegestane lengte, zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen meenemen.” De trein van GreenCityTrips is zestien rijtuigen lang, met zevenhonderd bedden.

“Nu maar hopen dat ze de trein volhouden,” zegt hoogleraar Van Wee. “Als zulke reispakketten werken en de treinreis erin blijft voor veel reizigers, dan is dat alleen maar gunstig voor het klimaat.”

