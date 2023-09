Voor een kenniscentrum slavernijverleden reizen Nederlanders straks misschien af naar Zeeland

In Zeeland worden voorbereidingen getroffen voor een mogelijk kenniscentrum slavernijverleden. Angelique Duijndam is een van de initiatiefnemers. Zij is de voorzitter van Ketikoti in Zeeland, en brengt het Zeeuwse slavernijverleden in kaart.

Er wordt al gewerkt aan een slavernijmuseum in Amsterdam en Duijndam vreest dat er daarom ook een landelijk kenniscentrum in de hoofdstad komt. Zij vindt Zeeland een betere locatie. “Ik ben bang dat anders alleen in de hoofdstad aandacht wordt besteed aan het onderwerp.”

De Zeeuwse betrokkenheid bij de slavenhandel

Waarom dan Zeeland? “Omdat de provincie een grote rol speelde in het slavernijverleden. Suriname is eerst verkocht aan het Graafschap Zeeland, en was dus een Zeeuwse kolonie. We kunnen dat verleden niet meer veranderen, maar ik vind het wel belangrijk dat we er meer over te weten kunnen komen.” Duijndam, geboren in Suriname, is zelf een nazaat van tot slaaf gemaakten. “Ik noem mezelf altijd een Nederlander met Surinaams-Zeeuwse roots.”

Over de rol van Zeeland in het slavernijverleden bood commissaris van de Koning Han Polman op 1 juli tijdens Ketikoti nog excuses aan namens het provinciebestuur. Hij deed dat in reactie op een onderzoek van hoogleraar zeegeschiedenis Henk den Heijer van de Universiteit Leiden. Den Heijer schreef onder meer dat de Middelburgse regenten de belangrijkste bestuurders waren van de West-Indische Compagnie (WIC). “De Zeeuwse betrokkenheid bij de slavenhandel was – over een periode van meerdere eeuwen – systematisch en structureel”, zei Polman in zijn speech.

De drie gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op Walcheren hebben historicus Dienke Hondius van de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd te onderzoeken of in Zeeland het landelijk kenniscentrum gerealiseerd kan worden. Hondius moet onder meer in kaart brengen wat een geschikte locatie is en met welke partners moet worden gewerkt. Als de provincie akkoord is, start zij in oktober het onderzoek.

Weerstand uit de omgeving: ‘Het is te lang geleden’

Duijndam verwacht, gezien eerdere ervaringen, dat er weerstand uit de omgeving zal komen. Jarenlang zette zij zich in voor de oprichting van een slavernijmonument in Vlissingen, maar de gemeenteraad stemde tegen. In reactie plaatste ze deze zomer samen met kunstenaar Zeus Hoenderop – zonder toestemming en in de nacht – een slavernijmonument in de stad. Dat werd binnen een dag beklad met teksten als ‘2070: blanke minderheid’ en ‘Media is de vijand’.

“Veel mensen denken dat het slavernijverleden een ver-van-mijn-bedshow is, of dat het te lang geleden is gebeurd”, zegt Duijndam. Dat vindt ze jammer. “Het is niet de schuld van de mensen die nu leven, maar dat neemt niet weg dat we te weinig weten over het verleden. Juist dit centrum kan ons de kennis geven. Laten we leren van dat verleden.”

Of het centrum er daadwerkelijk komt, hangt allereerst af van het onderzoek van Hondius. Zij verwacht volgend jaar klaar te zijn. Daarna wordt nog gekeken naar de financiering.

Meer weten over je familiegeschiedenis

Het idee van een kenniscentrum komt niet uit de lucht vallen. Zo’n zestig partijen kwamen twee jaar geleden samen in Middelburg. “Dat waren allemaal instellingen die iets doen met het verleden van Zeeland, zoals het Zeeuws archief, maar ook musea”, zegt Duijndam, die ook aanwezig was. “Er is veel animo voor een kenniscentrum, ook omdat verschillende instellingen zelf makkelijker toegang willen tot informatie over het slavernijverleden.”

Het kenniscentrum kan volgens Duijndam onder meer worden gebruikt door instellingen, zoals musea en scholen. Ook mensen die bijvoorbeeld meer willen weten over hun familiegeschiedenis moeten er gebruik van kunnen maken. Het is nog onduidelijk of het centrum een fysieke plek krijgt, of dat het een online platform wordt. Duijndam hoopt op het eerste: “Het moet ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

