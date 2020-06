Voor een 17-jarige mbo’er geldt de 1,5 meter wél, voor een 17-jarige vwo’er niet

Op middelbare scholen hoeft vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden tussen leerlingen, maar op mbo’s nog wel. Dat wringt, aangezien een derde van de mbo-studenten (zo’n 175.000 mensen) jonger is dan 18 jaar. Mbo-instellingen, leerlingenorganisaties en vakbonden pleiten er nu voor om het onderwijs op school voor eerstejaars mbo-studenten helemaal open te stellen.

Volgens het ministerie van onderwijs is dit echter niet de bedoeling. “Dat wij de middelbare scholen helemaal open stellen, is al heel spannend”, zegt een woordvoerder. “Wat betreft mbo’s, hbo’s en universiteiten konden we twee dingen doen: keuzes maken per onderwijssoort, of per leeftijd. We hebben voor dat laatste gekozen. Dat betekent dat 19-jarige in het voortgezet onderwijs zich niet aan de anderhalve meter hoeven te houden, maar 16- en 17-jarigen in het mbo inderdaad wel. Zij vormen een grote groep op het mbo, maar de oudere groep studenten is nog altijd veel groter. Door het zo in te richten, is de opening van de mbo’s, hbo’s en universiteiten beter werkbaar. In die afweging hebben wij de koepel van mbo-instellingen de afgelopen dagen ook betrokken.”

Toch vragen de MBO-raad, studentenorganisaties Job, Laks en NRTO en vakbonden Aob, BVMBO, CNV Onderwijs en UNIENFTO nu om een ‘helder perspectief’: “Door onderwijs in de gebouwen sterk te beperken worden deze studenten voor een belangrijk deel verplicht tot afstandsonderwijs. Daarmee benadeel je ze op twee manieren. Ze worden én achtergesteld op hun leeftijdsgenoten, en ze kunnen niet het volledige onderwijs volgen waarvoor ze hebben gekozen toen ze zich inschreven voor het mbo.”

Wat de anderhalvemeterregel precies betekent voor hoeveel uren er fysiek onderwijs gegeven wordt, is per instelling en studie verschillend, zegt de woordvoerder van minister Van Engelshoven. “Dat hangt af van de gebouwen en de locaties, en hoe afhankelijk studenten zijn van het openbaar vervoer om ter plaatse te komen. Onderwijsinstellingen moeten hierover afspraken maken met het ov. Wat de mbo’s natuurlijk altijd kunnen doen, is meer onderwijs inroosteren voor de eerstejaars. Als het maar op anderhalve meter afstand gebeurt.”

