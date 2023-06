‘Voor de regering is haar eigen positie belangrijker dan een gebaar naar Groningen’

Wat hij hoopte dat de parlementaire enquêtecommissie zou opleveren? “Gerechtigheid”, antwoordde Herman de Muinck gedecideerd. Een jaar geleden was De Muinck de eerste getuige die werd gehoord in de gasenquête. Uit eigen ervaring kon hij het verhaal van het Groningse aardgas van alle kanten belichten: als jongen van een jaar of tien zag hij de eerste boortoren in het landschap verrijzen, als vader van opgroeiende kinderen woonde hij in een huis met aardbevingsschade en als gepensioneerd leraar ervoer hij dat zijn brieven aan de regering onbeantwoord bleven. “Dat doet iets met je gevoel van gerechtigheid”, zei hij.

Een jaar later is De Muincks getuigenis opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Twee dagen lang debatteerde de Tweede Kamer over het rapport, met als meest opvallende uitkomst dat het kabinet niet aftreedt. “Ik had geen hoge verwachtingen van het debat”, zegt De Muinck. “Mijn onbehagen is gebleven.”

‘Het blijft terugkomen’

“Het lijkt misschien alsof alles is afgesloten, nu de enquête is afgerond en het debat is geweest”, zegt Melissa Dales. “Maar het onderwerp gaswinning blijft terugkomen in mijn leven en in het leven van mensen in de provincie Groningen.” Ook Dales werd gehoord als getuige in de parlementaire enquête. Ze vertelde over haar vroegere werk als geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied. “Op het moment dat je thuis niet veilig is, brokkelt ook je hele toekomstperspectief af”, zo vatte ze het gevoel van veel Groningers samen.

Naderhand, zegt Dales nu, vertelden mensen haar dat zij hún ervaringen uitstekend aan de enquêtecommissie had uitgelegd. “Ik had dus iets betekend door daar te zitten, dat gaf me een gevoel van voldoening.”

Aan het eind van haar verhoor zei Dales: “Ik zou de mensen die daarover gaan, willen aanraden om eens een goed moreel beraad te houden, om eens goed af te wegen welke belangen er allemaal spelen, om eens een gedegen ethische afweging te maken over ‘wat gaan we doen?’ en niet de financiële belangen per definitie voor te laten gaan.”

‘Politici zijn bezig met hun eigen positie’

Of ze die ethische afweging heeft gezien in het Kamerdebat van de afgelopen dagen? “Nee, dat gebeurt nog steeds onvoldoende. De meeste politici zijn bezig met hun eigen positie. Een oprecht excuus maken is moeilijk wanneer je alleen maar denkt in termen van juridische en economische verantwoordelijkheden.”

Dat is precies waarom Herman de Muinck geen hoge verwachtingen van het debat had, zegt hij. “De coalitiepartijen zijn tot elkaar veroordeeld. Hun angst om bij nieuwe verkiezingen zetels te verliezen aan BBB is groter dan de bereidheid om een gebaar te maken naar de gedupeerden van de gaswinning. Ik vind dat erg.”

Herman de Muinck (op de rug gezien) tijdens zijn verhoor. Beeld ANP / Freek van den Bergh

Het viel Melissa Dales op dat premier Rutte vaak op zijn telefoon keek tijdens het debat. “Als je niet geraakt wilt worden door iets, sluit je je af – fysiek of emotioneel. Op die manier veins je onverschilligheid. Of misschien was dit wel echte onverschilligheid.”

In die onverschilligheid, zegt Herman de Muinck, schuilt een gevaar. “Zo blijft het wantrouwen in de regering groeien. Maar eerlijk gezegd had ik niets anders verwacht.”

