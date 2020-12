Voor de nieuwe lockdown slaat de winkelgekte nog even extra hard toe

Sjaals. Handdoeken. Een witte mok met een gouden hartje. In sneltreinvaart scant de kassamedewerkster van de Action in Almere de eindeloze stroom lockdowninkopen. Het is maandagmiddag, kort nadat duidelijk is dat alle niet-essentiële winkels na vandaag zullen sluiten. Het is ‘extreem druk’ in zijn winkel, ziet ook de Actionmanager, die in rood veiligheidshesje door zijn filiaal snelt. Siervuurwerk rolt over de toonbank. Nog meer mokken. Kerstservetjes (met kerstboom). Oud-en-nieuw-servetjes (met champagneglazen.) Platte batterijen.

Een winkelgekte, zo kun je de drukte in veel Nederlandse dorpen en steden wel noemen. Rijen, extra koopavonden, plotse uitverkopen. Zodra duidelijk wordt dat Nederland opnieuw in lockdown gaat, grijpen mensen hun laatste kans om kerstinkopen te doen. Zo ook in het centrum van Almere, waar Giovanna Saimo (41) rond lunchtijd op hoog tempo en met twee volle tassen door de volle Stationstraat loopt.

Snel in de lunchpauze

‘Ik heb nog niets voor onder de kerstboom’, is het eerste wat Saimo denkt als ze op haar werk over de lockdown hoort. “Volgende week ben ik vrij, dan wilde ik rustig kerstinkopen doen. Nu moet het snel in mijn lunchpauze.” Ze heeft make-up voor haar dochter van 15, interieurspray voor zichzelf, kaarsen van Rituals voor haar zus. “Sorry”, zegt ze gehaast, “maar ik moet terug naar werk, een collega zit te wachten.”

Voor de Action staat de vermoeide Nicole Faerber (44), die in één ochtend bij de Wibra, Zeeman, Action, Dirk, Big Bazar en Boekenvoordeel is geweest. “Gisteren hebben we met het gezin besloten om alsnog lootjes te trekken. Van mij hoefde het niet, maar dan zie je de blije smoeltjes van de kinderen.” Faerbers tassen zitten vol met inpakpapier, een ‘mandje met lekkers’ voor haar moeder, kerstverlichting, parfum. Ze moet nog naar de juwelier, om een ring te kopen voor haar zoon. “Ik heb zijn lootje getrokken, dit staat op zijn verlanglijstje. Hij krijgt er één met zilver, maar geen hele dure, hoor.”

Normaal ziet Marcel Posthuizen (42) deze winkeldrukte alleen op zaterdag, zegt hij, voor zijn werk als cameratoezichthouder in Almere. Nu staat hij zelf met een net gekochte Nintendo Switch-spelcomputer langs de drukke winkelstraat, terwijl hij wacht op zijn vrouw in de Douglas. Posthuizen snapt wel dat de winkels dichtgaan, zegt hij. De kerstdrukte gaat volgens hem niet samen met het bestrijden van corona. De spelcomputer is voor zijn twee kinderen. “Een leuke afleiding voor als de scholen straks dicht zijn.”

‘Alternatieve kerst’

Ook Nathaly Welch (42) heeft inkopen gedaan voor een ‘alternatieve kerst’. Ze staat met twee grote tassen voor kledingwinkel Primark. “Wij houden een onesiedag met Kerst”, zegt ze tevreden. Normaal gaan Welch en haar vier kinderen eten bij familie. Dat kan nu niet, dus gaat het gezin gourmetten, en “in onze onesies (eendelige huispakken, red.) op de foto bij de kerstboom”.

Ze laat twee huispakken met zilverglitters voor haar jongsten zien, en de King Kong-variant voor haar oudere zoon. “Of hij er blij mee is zal me een worst wezen, haha. Hij moet hem in ieder geval even aan.” Voor zichzelf heeft Welch nog niets gevonden – de gele van de Primark vond ze ‘niet echt Kerst’. Maar zodra ze tijdens het interview hoort over de winkelsluiting, gaat ze halsoverkop alsnog naar de Zeeman.

Grote drukte in binnenstad Burgemeesters van grote steden riepen gisteren rond half vier ’s middags burgers op niet meer naar het centrum te komen, vaak tevergeefs. Vanwege de aangekondigde lockdown stonden er lange rijen in winkelstraten. Veel ondernemers vroegen hun personeel langer te blijven zodat de zaak langer open kon blijven. Sommige spontane koopavonden duurden zelfs tot middernacht. Winkels kwamen met mega-aanbiedingen, vooral op de kerstspullen. Kerstbomen gingen soms gratis over de toonbank. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zei: “Gebruik je gezonde verstand. Blijf weg uit de binnenstad. Koop die cadeautjes maar na 19 januari.” In zijn stad was het gistermiddag ‘hartstikke druk’. Het is volgens vakbond FNV al een tijd lang veel te druk, vooral met ‘Black Friday’ en de koopzondagen.

