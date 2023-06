Voor de les een gratis smoothie en tosti om overgewicht tegen te gaan

“Iemand een gembershotje?”, roept Julian van Stee, lifestylecoach op Het Rijks. Enkele leerlingen trekken een vies gezicht, maar er gaan ook een paar overstag vanwege het enthousiasme waarmee Van Stee de shotjes aanprijst. “Of anders een stuk fruit om in je tas te stoppen?”

De Breakfast Club (‘BFC, gezonder dan KFC’, is het motto van de school) draait nu een paar weken. Om 8 uur ’s ochtends maakt Van Stee verse smoothies van (soja)melk, fruit en soms wat havermout. Eersteklasser Jayden helpt en stalt het verse fruit, yoghurtjes en de ontbijtkoek (volkoren en zonder suiker) uit. Ook kunnen de leerlingen tosti’s bestellen. Die vinden gretig aftrek. “Het is niet de gezondste keuze, maar we willen dat de leerlingen ons weten te vinden én dat ze ontbijten”, legt Van Stee uit. “Als ik ze dan ondertussen kan verleiden om eens een stukje avocado te proberen of een paar tomaatjes bij het ontbijt te pakken, dan is dat een mooie stap.”

En dat is nodig. Want onlangs bleek uit cijfers van het CBS en RIVM dat het percentage kinderen en jongeren met overgewicht in 2022 is toegenomen, van 15 naar 17 procent. Vooral onder pubers en jongvolwassenen nam het overgewicht toe.

À la topchef Jamie Oliver

Het liefst zou Van Stee à la topchef Jamie Oliver kinderen in kwetsbare wijken alles leren over gezond eten en ook voedzame, warme maaltijden verzorgen. Zo ver is het nog niet. Het Rijks heeft subsidie ontvangen, waardoor ze Van Stee kunnen inhuren en het ontbijt gratis aan kunnen bieden. De school krijgt ondersteuning van een gezondheidsmakelaar van School en Jeugd van de GGD Gelderland-Zuid. Zij begeleiden diverse scholen in de regio bij het werken aan een Gezonde School. “Een gezond ontbijt is een mooi voorbeeld, maar het kan ook gaan over een gezonde kantine. Net waar voor de school de meeste urgentie zit”, zegt gezondheidsmakelaar Bernadette Janssen. “Dat is soms heel praktisch, zoals kinderen smaken laten ervaren. Maar er is ook aandacht voor de fysieke en sociale omgeving van de leerlingen. Zo proberen we ouders meer te vertellen over een gezonde leefstijl.”

Julian van Stee, lifestylecoach op vmbo Het Rijks in Nijmegen. Beeld Koen Verheijden

Rayan (14) ontbijt thuis vrijwel nooit. “Geen tijd, ik moet naar school”, vertelt hij, terwijl hij een banaan pakt en een tosti bestelt. Op de vraag of hij bezig is met gezond eten, draait hij met zijn ogen. “Ik ben geen kaaskop, dus we eten thuis veel en lekker. Ook gezond hoor. Rijst en vlees, geen Hollandse pot. Sinds kort let ik beter op. Ik heb een rugblessure en volgens de dokter is het beter om af te vallen. Dus ik ga nu fitnessen en ik vind het heel goed dat we de BreakfastClub op school hebben.”

Overgewicht bij kinderen neemt toe

Kinderarts Ines von Rosenstiel werkt bij het expertisecentrum voor kinderen met obesitas in het Rijnstate in Arnhem. Ook zij ziet dat overgewicht bij kinderen toeneemt. “Bij kinderen tot 12 jaar gaat het wat beter, maar bij pubers is ongeveer een op de acht te zwaar en bij 18- tot 25-jarigen is dat een op de vier.”

Werken al die gezondheidsprogramma’s op scholen en in kwetsbare wijken dan niet? “Extra aandacht voor gezond eten en bewegen heeft zeker toegevoegde waarde”, zegt Von Rosenstiel. “Maar het is niet genoeg. Overgewicht is een afspiegeling van wat er in de maatschappij speelt.” Behalve goede voeding en meer bewegen spelen er andere factoren een rol zoals stress, langdurig achter een beeldscherm zitten, slecht slapen en de mentale gezondheid. Von Rosenstiel: “Het is complex. We zien dat kinderen met ernstig overgewicht vaak meer problemen hebben. Bijvoorbeeld ouders die in een heftige scheiding zitten, kinderen met een diagnose als adhd, autisme of depressieve klachten. Of ze komen uit gezinnen die in armoede leven. En laten we niet vergeten dat ongezond eten goedkoop en overal te krijgen is. Wat dat betreft is ook de overheid aan zet.”

Von Rosenstiel vindt dat de programma’s op scholen of in de wijk nog wel beter kunnen. “Het mag meer cultuursensitief worden. Nu wordt een gezond ontbijt vooral neergezet als een volkoren boterham met kaas, terwijl er natuurlijk meer mogelijk is. Daar mag ook aandacht voor zijn.”

