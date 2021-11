Voor de eigenaar van het feestcafé komt ook de ‘lichte lockdown’ weer keihard aan

De Tijd stond tijdens corona stil. Het feestcafé in Deventer is bij uitstek een plek waar tot in de vroege uurtjes kan worden gedronken en gedanst, het liefst dichtbij elkaar. Opengaan had lange tijd geen zin, oordeelden de eigenaren. Pas toen de anderhalvemeterregel verdween, zag bedrijfsleider Bas Berings er weer brood in. “We bedachten toen ‘Vroeg Pieken’, een feestavond die eerder begon. Dat was meteen een succes.”

Maar nu moet Berings de zaak weer sluiten om zeven uur ‘s avonds. Het is ‘megafrustrerend’, zegt hij, vooral omdat plannen voor de toekomst lastig is. “Ze zeggen allemaal dat het drie weken duurt, maar iedereen weet dat het zomaar langer kan duren.” Toen De Tijd weer openging, heeft Berings in vliegende vaart twaalf personeelsleden aangenomen. “Dat we nu weer dicht moeten, is vernederend.”

Alle emoties zijn al gepasseerd

Ook Wolter de Bes van eetcafé Caspar in Arnhem ziet de aanstaande maatregelen met lede ogen aan. Hij wil koste wat kost zijn personeel behouden. “Er werken hier allemaal mensen, in de leeftijd van 17 tot 67 waar ik verantwoordelijkheid voor heb. Sommigen hebben een hypotheek en een gezin.”

De Bes was tijdens corona al afgeweken van zijn plannen. “Vanwege de anderhalve meter deden we veel meer met dineren, en werkten we met reserveringen. Dat ging ten koste van wat we eigenlijk wilden: een echt eetcafé waar alles door elkaar zou lopen, waar je biertjes kon drinken maar ook een hapje kon eten.”

De Bes voelt zich nu vooral gelaten. “Bij de eerste lockdown ging het van verdriet naar berusting naar woede.” Nu is het meer teleurstelling, omdat het er zo lang op leek dat lockdowns niet meer nodig zouden zijn. “Het voelt alsof je naar een sterrenrestaurant gaat en het dan tóch nergens naar smaakt.”

Cultuur toch gespaard

Het kabinet negeert het advies van het OMT om ook bioscopen en theaters te sluiten tijdens de aanstaande lockdown. Maar de onzekerheid blijft. “Het dreigende scenario dat alles dicht moet blijft steeds boven je hoofd hangen”, zegt componist en performer Marlon Penn. “Er heerst nu in de sector een soort murwheid. De overheid straalt uit: we kunnen je gewoon sluiten wanneer we willen. En dat terwijl de cultuursector juist strikt de QR handhaaft en het aantal besmettingen in de sector heel laag is.

Penn kon veel dingen online doen tijdens de lockdown, maar zag veel collega’s vertrekken. “De constante sluitingen zorgen er ook voor dat jong talent niet meer wil komen werken.”

Theatermaker Kiki Heessels heeft net de première van een familievoorstelling met blokfluitkwartet achter de rug. “Ik durfde bijna niet meer te geloven dat we een première hadden. Alles wordt door corona heel schraal.”

Bij de eerste lockdown zette Heessels haar creativiteit in om er toch nog wat van te maken. “Toen deden we concerten in achtertuinen. Maar als alles weer dichtgaat, dan doe ik dat niet meer hoor. Dan ga ik een opleiding doen buiten de sector.”

Minder paniek zaaien

Heessels lijdt er financieel erg onder als de theaters dichtgaan. Toch zegt ze dat ze nog geluk heeft, omdat haar producties kleinschalig zijn. “Mijn zus heeft een circus. Dan moet je echt veel andere mensen betalen. Dat gaat in je hoofd zitten, daar kun je echt een beetje depressievig van worden.” Volgens Heessels zou het kabinet minder paniek moeten zaaien. “Als er wordt geroepen dat de theaters misschien dichtmoeten, gaan mensen al geen kaarten meer kopen. Dat vind ik heel erg jammer.”

Musicalactrice Lieke van den Broek zegde tijdens corona haar kantoorbaan op om op de bühne te kunnen staan. “Ik deed al acteerwerk naast mijn werk, maar wilde altijd nog eens in een grote musical spelen. Vorig jaar werd ik gecast en toen dacht ik: dit is het moment.”

Het advies van het OMT zorgde bij haar voor angstige uren. “Ik vroeg aan mijn vriend: heb ik wel de goede beslissing genomen? Gelukkig zei hij: Natuurlijk, je moet nooit keuzes uit angst maken.”

De première van de musical is donderdag. “Ik weet niet hoe alles zich verder ontwikkelt, ik probeer het maar los te laten. En het verhaal gaat over hoop. Dus het is precies het verhaal om nu te spelen.”

