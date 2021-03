Voor briefstembureau 401 in Haarlem begint het tellen chaotisch

Uit lichte wanhoop gaan er enige handen de lucht in. De voorzitter van briefstembureau 401 in een Haarlems gemeentekantoor ontbreekt. De handleiding voor het briefstemtellen wordt erbij gepakt. Er wordt gebeld. Bij binnenkomst troffen de tellers in de vergaderzaal slechts een rij witte tafels met stoelen aan. Alsof er niets is voorbereid. Ze overleggen hoe ze het beste te werk kunnen gaan.

De woorden hectisch en rommelig klinken aan het begin van de ochtend in het Haarlemse gemeentekantoor waar briefstemtellers en leden van reguliere stembureaus bij elkaar komen. Alsof de dagen voor de verkiezingen al niet voor genoeg verwarring hadden gezorgd. Demissionair minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken paste de procedure voor de controle van briefstemmen aan, toen bleek dat er wel erg veel fouten werden gemaakt.

Boven is het tellen al begonnen

Omdat stembureau 401 zonder leiding zit, gaat gemeenteambtenaar Anouk Schouten (26) boven vragen hoe het proces in zijn werk gaat. Boven, bij stembureau 402, is het openen van de enveloppen al begonnen. Als Schouten terugkomt, werpt Maartje Kleijn (37) zich op als voorzitter. “Iemand moet het zijn.” Het werk kan beginnen.

Drieduizend briefstemmen in afgesloten transportboxen liggen op de vijf vrouwen van 401 te wachten om te worden geteld. Een voor een halen ze de stembiljetten uit de enveloppen. Vervolgens sorteren ze die op politieke partij en tot slot tellen ze de formulieren. Op dit Haarlemse gemeentekantoor werken op de derde verkiezingsdag 64 briefstemmentellers. Samen moeten ze ruim achtduizend stemmen verwerken.

“Dit is ongezond”, grapt Erly Egas (67) als ze is begonnen met het openen van de enveloppen. “Al dat spuug van die oude mensjes.” Alleen zeventigplussers, een groep van 2,5 miljoen kiesgerechtigden, mochten in verband met de coronapandemie per brief stemmen.

Uit een luidspreker klinkt muziek. “De muziek is geregeld. Dat wel”, sneert Schouten, die meehelpt met openen van de enveloppen en tellen.

Na een rommelig begin heeft bureau 401 de “flow te pakken”, zegt Kleijn. “Het is voor iedereen een nieuw proces, ook in combinatie met corona. Het is even zoeken hoe je dit in goede banen leidt”, zegt ze over de start.

Ongeveer twintig biljetten zijn ongeldig

Als alle drieduizend enveloppen zijn geopend, liggen er ongeveer twintig stembiljetten op de stapel ‘ongeldig’. Veelgemaakte fout is dat het rood gekleurde rondje op het biljet wordt vergezeld van een pijl of een cirkel om de keuze te benadrukken. Het kost onder andere het CDA en D66 stemmen. “Misschien kun je beter uitleggen op het stembiljet dat je alleen het rondje moet invullen. Meer niet”, oppert Solweij Kuijken (44). “Wees er minder streng op en keur het niet af”, stelt Egas voor.

SP-kamerlid Renske Leijten, die in Haarlem woont, komt kijken bij briefstembureau 402. Ze is voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, die gaat over het stemproces. Ze laat zich er niet over uit of briefstemmen voor herhaling vatbaar is. “We moeten de evaluatie afwachten, maar hoe meer handelingen er zijn tussen het uitbrengen van jouw stem en het tellen van de stembiljetten, hoe meer er mis kan gaan.”

Als de dag vordert, verloopt het tellen bij stembriefbureau 401 steeds soepeler. Gevulde koeken, lunch, extra tellers en teamwork – ze doen de stroeve start vergeten.

