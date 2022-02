Volt schorst Kamerlid Gündogan na meldingen grensoverschrijdend gedrag

De partij maakte dat zondagavond bekend, eerst aan de leden en toen ook op de website van de partij. “In de afgelopen weken heeft de partij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid”, staat in de verklaring. De partij heeft naar aanleiding van de meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen, zo gaat de verklaring verder.

In korte tijd is dit een tweede affaire rond grensoverschrijdend gedrag van een Kamerlid. Vorige week stapte PvdA’er Gijs van Dijk zelf op, na meldingen van ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’. Ook de PvdA heeft een onderzoekscommissie gevraagd de meldingen te onderzoeken.

Hoor en wederhoor

Gündogan is hangende het onderzoek niet welkom op de fractie. “Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te laten plaatsvinden.” Tot die tijd wil Volt, dat met drie leden in de Tweede Kamer zit, geen inhoudelijke mededelingen doen. Ook Gündogan gaf zondagavond geen commentaar. Officieel kan een partij iemand wel als partijlid schorsen, maar niet als volksvertegenwoordiger.

“Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, partij- en publieksoptredens en van campagne-activiteiten”, zegt de woordvoerder van de fractie op de vraag wat de schorsing precies inhoudt. “Verder zal zij geen contact hebben met medewerkers binnen de partij en vertegenwoordigers van de media namens de partij. Ook zal zij niet actief zijn op social media.”

Over de aard van de meldingen, en of die uit de privé- of werksfeer komen, wil de woordvoerder niks zeggen. “Dan zeg ik inhoudelijk iets over het onderzoek.”

Drie zetels

Het pro-Europese, liberale Volt haalde bij de parlementsverkiezingen van maart vorig jaar drie zetels. Naast Gündogan zitten fractievoorzitter Laurens Dassen en Marieke Koekkoek in de Kamer. Gündogan maakte naam door fel stelling te nemen tegen populisme. Ze sprak hardop over de bedreigingen die haar hierdoor – via mail en sociale media – ten deel vielen, onder meer vanuit de achterban van Forum voor Democratie. Ook tegen PVV-leider Geert Wilders nam Gündogan fel stelling.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doet de jonge partij in tien gemeenten mee. Meer bleek niet mogelijk omdat de partij niet aan haar eigen standaard van evenveel mannen als vrouwen op de kandidatenlijsten kon voldoen.

