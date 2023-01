Volop geknal door heel het land, situatie in ziekenhuizen terug bij af

De politie heeft rond de jaarwisseling meerdere aanhoudingen verricht in Amsterdam. Dat gebeurde op oudejaarsavond onder meer op de Dam, waar veel mensen op de been zijn. Volgens een politiewoordvoerster werd daar veel vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, afgestoken. De politie moest ook op de Admiraal de Ruijterweg in West in actie komen. Een aantal personen is hier aangehouden voor het gooien met vuurwerk. Na middernacht arresteerde de politie mensen op de Dam vanwege een vechtpartij. Agenten hebben vuurwerk in beslag genomen, aldus de woordvoerster.

In Den Haag moest de politie ingrijpen bij een vreugdevuur in de Koppelstokstraat in Scheveningen, waar agenten meermalen werden bekogeld met een fiets. Ook in de Thijssestraat in de wijk Laakkwartier moest de ME een groep mensen uit elkaar drijven. In Honselersdijk greep de ME in nadat vuurwerk naar agenten werd gegooid. Zeker een persoon is daar aangehouden. Een onbekend aantal mensen is aangehouden, meldt de politie.

In Rotterdam was helemaal niets te merken van een afsteekverbod. Boven de hele stad was de lucht fel verlicht van het vele siervuurwerk dat werd afgestoken. Veel mensen gingen de straat op om vrienden, buren en bekenden een gelukkig nieuwjaar te wensen. In de stad was al sinds het einde van de middag massaal het geluid van knalvuurwerk te horen. Veel politie was er niet op straat te zien.

In Nijmegen werd rond middernacht oorverdovend veel geknald in de stad. Ook gingen overal vuurpijlen de lucht in. De politie had vooraf al laten weten niet te gaan handhaven op het afsteken van vuurwerk, alleen bij grote excessen. Voor zover bekend heeft de politie op oudejaarsavond nergens ingegrepen. In Apeldoorn, waar ook een vuurwerkverbod geldt, werd eveneens vrij veel vuurwerk afgestoken, maar minder dan in Nijmegen lijkt het. Apeldoorn had op oudejaarsavond twee vuurwerkshows georganiseerd.

Om middernacht stonden er in Amsterdam en Rotterdam wel professionele vuurwerkshows gepland, maar die zijn afgelast wegens de harde wind. In Amsterdam werd het traditionele vreugdevuur in Floradorp op last van de brandweer verplaatst naar zondag, maar bewoners staken het iets voor middernacht alsnog aan. De politie en brandweer waren aanwezig ter handhaving.



Ziekenhuizen melden veel slachtoffers

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al tien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal liep op tot 17. Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. “We zijn weer terug bij af”, zegt hij.

Het is ‘een drukke nacht’ in het Haaglanden MC in Den Haag. “Het is een beetje als vóór de coronaperiode, met veel vuurwerkincidenten”, aldus een woordvoerder. Eén iemand heeft zijn vinger verloren, ook zijn er patiënten met oogletsel en kwamen er mensen binnen met gehoorschade. “We hebben op dit moment een volle afdeling”, aldus de woordvoerder.