Volgens het OMT kan het land weer open - tot acht uur ‘s avonds

Het OMT adviseert dat café's, restaurants maar ook musea en theaters weer open kunnen tot 20:00, zoals ook het geval was begin december, ten tijde van de zogeheten ‘avondlockdown’. NRC was zaterdagmiddag de eerste die het advies naar buiten bracht, het Haagse lek werd even later bevestigd door bronnen aan persbureau ANP en de NOS - ondanks, overigens, een motie van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas die twee dagen geleden nog Kamerbreed werd aangenomen, om lekken naar de pers te voorkomen.

Plaatje 2 beantwoordt de vraag in plaatje 1. pic.twitter.com/28St9pVLTR — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) 22 januari 2022

Twijfels over eindtijd en uitzonderingen

NRC schrijft dat het kabinet van plan is het advies op te volgen, maar dat er nog wel twijfels zijn over de openingstijd van acht uur. Dat zou namelijk betekenen dat bioscopen of theaters alsnog geen voorstellingen in de avond kunnen organiseren, mogelijk worden hiervoor uitzonderingen gemaakt. Ook zou de heropening van Nederland gepaard gaan met ‘stevige voorwaarden’, waarbij gedacht moet worden aan coronamaatregelen als reserveringen, vaste zitplaatsen, beperkte bezoekersaantallen en een coronatoegangsbewijs.

Het kabinet zal zich maandag buigen over het OMT-advies, dinsdagavond volgt een persconferentie. Wanneer de versoepelingen zouden ingaan is nog niet duidelijk. Het ANP meldt wel dat zowel het advies als de kabinetsreactie nog niet in beton gegoten is. Vrijdag zei premier Mark Rutte wel al ‘gematigd optimistisch’ te zijn dat hij versoepelingen zal kunnen aankondigen.

Theater Kapsalon, de landelijke protestactie afgelopen woensdag, hier in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Beeld Brunopress

Alleen de winkels is niet voldoende

Het kabinet staat sinds de versoepelingen van een week geleden - het openen van de winkels en contactberoepen - onder grote druk vanuit de samenleving om een stap verder te zetten. Er klonk onder andere luid protest vanuit de horeca: vorig weekend openden tientallen horecazaken in het hele land de deuren, met de zegen van burgemeesters. Ook de cultuursector protesteerde hevig: afgelopen woensdag gingen theaters en musea open onder de noemer ‘Kapsalontheater', waarbij kappers hun stoel voor een dag bijvoorbeeld op het podium van het Concertgebouw zetten. Daags erna kwamen dertig burgemeesters, waaronder die uit de grote steden en Hubert Bruls, voorzitter van het veiligheidsberaad, met een oproep aan het kabinet om het land weer te heropenen.

Want ondanks het feit dat de dagelijkse besmettingsaantallen record na record verpulveren, neemt de ziekenhuisbezetting nog altijd af. Momenteel liggen er 1108 patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 287 op de intensive care. Daarmee is de bezetting in een maand tijd gehalveerd, en is die weer op het niveau van oktober. Weliswaar neemt het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de afgelopen dagen lichtjes toe, maar omdat er nog altijd meer patiënten dagelijks het ziekenhuis verlaten, is dat nog niet zorgwekkend.

Inmiddels blijkt uit verschillende onderzoeken dat omikron weliswaar een besmettelijkere virusvariant is dan eerdere gedaantes van het virus, maar over het algemeen zorgt voor een minder ernstig ziektebeeld. Mensen komen met omikron onder de leden minder snel in het ziekenhuis terecht, en komen nog minder snel op de ic te liggen. “Vergeleken met de delta-variant is de ic-opname gehalveerd", zei hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal eerder in Trouw. Ook blijven ze daar minder lang liggen. Daarnaast is door de vaccinatiegraad een groot deel van de bevolking beschermd tegen ernstige symptomen en is een steeds groter deel van Nederland ook beter bestand tegen het virus door een eerder doorgemaakte infectie. Dat bij elkaar zorgt ervoor dat, hoewel er misschien dagelijks tienduizenden nieuwe besmettingen in Nederland bijkomen, de volksgezondheid minder in de knel komt dan bij eerdere coronagolven.

Lockdown uit angst voor omikron

Zaterdag 18 december kondigde Rutte, geflankeerd door RIVM-baas Jaap van Dissel, een nieuwe strenge lockdown aan, die meteen de ochtend erna van kracht werd. Winkels, theaters en horeca moesten per direct sluiten; uit angst voor de snelle verspreiding van de omikronvariant. Als er niet zou worden ingegrepen, zouden er, door de toen toch al hoge ziekenhuisbezetting en de trage start van de boostercampagne, begin januari duizenden patiënten op de intensive care terecht kunnen komen.

Dat doemscenario is vooralsnog niet uitgekomen. Vorige week werd de nieuwe minister van volksgezondheid Ernst Kuipers nog gevraagd of daarmee de afgelopen sluiting van Nederland niet overbodig was geweest, maar daar wilde de minister op dat moment niet al te veel over zeggen. Of de kosten van het gesloten Nederland de afgelopen weken opwegen tegen de vertraagde verspreiding van het virus is ook een rekensom die niet eenvoudig te maken is. Feit is wel dat Nederland er de afgelopen weken de strengste coronamaatregelen van heel Europa op nahield, terwijl de situatie in naburige landen niet uit de hand is gelopen.