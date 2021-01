Volgens deze vuurwerkliefhebbers zijn professionele shows het alternatief voor een totaalverbod

Zoals het afgelopen jaren ging in Nederland met oud en nieuw, kan het niet langer, vinden ze bij de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB). De schade die er jaarlijks is door vuurwerk, de impact op het milieu en het veel te zware consumentenvuurwerk dat te koop is. “Een jochie van zestien jaar kan een flowerbed kopen van 65 kilo met daarin 10 kilo kruit. Hoe dan?”, zegt woordvoerder Lars Onrust.

Aan de andere kant vreest de NVB, een bond van ‘een groep serieuze vuurwerkliefhebbers’, dat er een algeheel vuurwerkverbod komt. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen pleitte er op 1 januari al voor. Dat het meeste vuurwerk door corona afgelopen jaarwisseling verboden was, smaakte wat hem betreft naar meer.

De NVB komt met een ander plan: richt overal in het land lokale vuurwerkverenigingen op met gecertificeerde semiprofessionals die een vergunning krijgen om met oud en nieuw een vuurwerkshow te organiseren. Zo houden liefhebbers hun jaarlijkse feestje, terwijl het vuurwerk wordt beperkt tot medemenselijke proporties.

U dacht: we starten de discussie vroeg dit jaar?

Onrust: “We zien al lang een totaalverbod aankomen. Ook partijen in de Tweede Kamer verschuiven daarin. Met de verkiezingen in aantocht gaat het mogelijk niet lang meer duren. Eigenlijk wilden we er afgelopen jaar al groter mee naar buiten treden, maar toen kwam corona en volgde er een vuurwerkverbod.”

Ondanks dat verbod werd er afgelopen jaarwisseling flink geknald. Waarom denkt u dat vuurwerkshows dat gaan voorkomen?

“De vuurwerkshows zullen niet de oplossing zijn voor raddraaiers die vuurwerk naar de politie gooien. Die mensen moet je oppakken.

“De echte liefhebbers, die jaarlijks veel geld besteden aan vuurwerk, kunnen een vereniging oprichten of zich daarbij aansluiten. Zo kunnen ze alsnog hun ei kwijt, terwijl de hele buurt ervan kan meegenieten en ze er mogelijk nog subsidie voor krijgen ook.

“Wat ons betreft houdt de consument daarnaast wel wat mogelijkheden om vuurwerk af te steken. Uit de categorie F1, het kleine vuurwerk dat afgelopen jaarwisseling ook mocht, en het lichtere spul uit de categorie daarboven. Denk aan het vuurwerk van de jaren negentig. Sindsdien is het consumentenvuurwerk alleen maar zwaarder geworden, we zijn daarin België voorbij gestreefd.”

De NVB vindt dat de overheid moet meebetalen aan de vuurwerkshows?

“Het kan zijn dat gemeenten er subsidie voor vrijmaken, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan sponsors of kaartverkoop. Dat je iedereen die wil komen kijken een euro laat betalen. Ons doel is dat er zoveel mogelijk lokale verenigingen komen. Misschien kun je ook wel een wedstrijd tussen verenigingen uit verschillende wijken organiseren, dat degene met de mooiste show een prijzenpot krijgt.

“Waar het om gaat, is dat het veilig gebeurt. En dat de verenigingen van begin tot eind de organisatie in handen hebben. Dat betekent ook het terrein opruimen naderhand.”

Hoe groot deel van de vuurwerkliefhebbers vertegenwoordigt u?

“We zijn er met een klein groepje al langer mee bezig. Het gaat om explosievendeskundigen, pyrotechnici, om juristen, verzekeraars. Sinds vanochtend stromen de berichten binnen in onze mailpot. Daar zitten ook dreigementen tussen, niet iedereen is blij met ons voorstel. Het is een misverstand dat we voor een vuurwerkverbod zijn. Juist niet. We houden het vuurwerk, maar wel op een andere manier.”

