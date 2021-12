Volgend jaar nog duizenden extra plekken nodig voor asielzoekers

In 2022 zal het Coa naar schatting 42.000 asielzoekers moeten opvangen. Dat zijn er nu nog 35.000, en zullen er eind dit jaar 36.000 zijn. Dat betekent dat het Coa ook volgend jaar veel extra asielzoekerscentra nodig heeft, terwijl het de afgelopen maanden al met hangen en wurgen voldoende locaties heeft kunnen regelen. Van goede kwaliteit zijn die niet; veel mensen slapen in paviljoens.

Het Coa staat daarmee voor een enorme opgave. Helemaal omdat het getal van 42.000 een optimistische schatting is. Die gaat er namelijk vanuit dat alle vluchtelingen met een verblijfsvergunning een woning zullen krijgen in een gemeente. Op dit moment leven er ruim 12.000 van die zogenoemde statushouders nog in een asielzoekerscentrum. Gemeenten zouden hen een woning moeten toewijzen, maar door de vastgelopen woningmarkt lukt dat niet.

Veel tijdelijke locaties

Daar komt bij dat een groot deel van die 35.000 bedden die er nu zijn, in 2022 helemaal niet meer beschikbaar zullen zijn. Tachtig procent van de locaties die dit najaar open zijn gegaan, zijn tijdelijk. “Bovendien speelt dat de meeste tijdelijke locaties onvoldoende zijn toegesneden op kwalitatief goede opvang en begeleiding van asielzoekers”, zegt Coa-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een verklaring.

Verder lopen veel overeenkomsten met gemeenten in 2022 af. Dat betekent dat het Coa volgend jaar in feite op zoek moeten naar 13.000 opvangplekken. Schoenmaker: “De komende maanden moeten we tijdig voldoende extra plaatsen realiseren én werken aan toekomstbestendige oplossingen. Dit is in het belang van onze bewoners, de gemeenten en de medewerkers van het Coa.”

