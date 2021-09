Volendam bedankt voor de coronapas: ‘Als één dorp zeggen we: daar kunnen wij niet mee werken’

Van onder het rood-wit-gestreepte zonnescherm van zijn restaurant tuurt André van den Hogen het vlakke water van de haven van Volendam over. Een grijs wolkendek pakt zich samen boven het Markermeer. Zo ongeveer kun je ook de huidige gemoedstoestand zien van de plaatselijke horeca over de nieuwe kabinetsplannen. Als die doorgaan, zou Van den Hogen straks bij zijn gasten moeten controleren of ze gevaccineerd of getest zijn. En ze zonodig weigeren. “Daar moet je toch niet aan denken?”

Ruim vijftien horeca-ondernemers in Volendam begonnen dinsdag een ‘stickeractie’ op sociale media. ‘Vrijheidszone’, staat er op een groene cirkel, ‘Hier respecteren wij uw vrijheid, uw waardigheid en uw medisch geheim’. Ook restaurant Van den Hogen, een familiebedrijf dat al 120 jaar bestaat, plaatste de sticker op zijn Facebookpagina.

André van den Hogen (56), in onberispelijk wit overhemd, pakt er een stoel bij en gaat zitten. Het is rustig in de zaak. Her en der zijn tafeltjes bezet, maar omdat het massatoerisme waarop Volendamse zaken berekend zijn nog wegblijft, komt het aantal gasten niet in de buurt van voor de coronacrisis. Dus heeft hij wel even tijd om uit te leggen wat er speelt.

‘Moeten wij dan ‘nee’ zeggen?’

Hij vindt het hoogst ongemakkelijk om in de rol van controleur geduwd te worden, zegt Van den Hogen. Helemaal als iedereen in het dorp straks wil vieren dat men weer een keer als vanouds, zonder anderhalve meter afstand te hoeven houden, naar een restaurant kan. “Ik denk dat iedereen wel iemand om zich heen heeft die niet gevaccineerd is. Moeten wij dan tegen onze eigen familie en kennissen gaan zeggen: ‘Je mag hier niet komen’?”

Het begint te regenen, en een stelletje neemt vlug plaats op een beschut gedeelte van het terras. Van den Hogen werpt zijn handen in de lucht. “Zie je praktisch voor je hoe dat straks moet? Als ze dat met z’n vijftienen doen, hoe gaat een drukke ober dat dan doen: ‘Laat eerst effe allemaal je pasje zien’?”

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck. Beeld ANP

‘Groot gelijk’

Op een bankje aan de overkant zit een zestiger in een blauw shirt met palmbomenprint. Het is dagjestoerist Theo van Velthoven uit Bruinisse, die hier is met zijn vrouw en een bevriend koppel. Als hij verneemt van de stickeractie van de horeca-ondernemers, geeft hij ze meteen ‘groot gelijk’. “Luister”, zegt hij met een diepe basstem. “Als ze in Zandvoort 70.000 man in een stadion zetten op een feestje van de prins, dan moeten ze hier de kleine baasjes niet gaan vertellen dat die de regels moeten naleven.”

Niet alle Volendamse horeca-ondernemers doen mee aan de stickeractie. Pieter Jonk (40) van restaurant De Koe twijfelt nog. Hij is lid van Horeca Nederland, en die hebben zich niet achter de actie geschaard. Het controleren ziet hij niet zitten, maar liever wacht hij het Kamerdebat van donderdag af. “Misschien verandert het plan nog.”

Tussendoor krijgt Jonk een hartelijke schouderklop van een vertrekkende gast, als compliment voor de jus die goed gesmaakt had. Maar als hij vertelt over de toestand van de zaak, die zijn vader op zijn zesentwintigste kocht, trekt er al gauw weer een frons over zijn gezicht. Het blijft ongewis, zegt hij. “Wij waren een geoliede machine voor de Aziatische toerist, maar die is nog altijd niet teruggekomen.”

Hoe faliekant André van Den Hogen het ook oneens is met de coronapasplannen voor de horeca, ook hij wacht nog rustig af wat er van komt. Dit was een signaal, zegt hij. “Van ons als collega’s onder elkaar, en als één dorp, zeggen we: zo kunnen we niet werken. Maar als ze ons gaan dreigen met hoge boetes, dan wordt het weer een ander verhaal. Ja, dan moet je knielen.”

