Vogels of rivieren: wat moet er op de saaie eurobiljetten komen?

Bij het afrekenen wordt meestal de pinpas uit de portemonnee gehaald, toch blijkt de belangstelling voor het uiterlijk van de nieuwe geldbriefjes onverminderd groot. De online enquête van de Europese Centrale Bank is zo vaak aangeklikt dat de site het even niet meer kon bijbenen. Gelukkig is er nog genoeg tijd; Europese burgers kunnen tot 31 augustus hun ideeën insturen.

Na twintig jaar vindt de Europese Centrale Bank (ECB) het tijd voor een opfrisbeurt van het briefgeld. “We willen ervoor zorgen dat Europeanen van alle leeftijden en achtergronden zich er beter in herkennen”, zegt ECB-president Christine Lagarde. Op basis van de antwoorden kiest de ECB in 2024 een thema uit. Daarna organiseert de bank een ontwerpwedstrijd. In 2026 moet duidelijk worden hoe de nieuwe biljetten eruit gaan zien.

De monumenten en bruggen op huidige biljetten bestaan niet

In de vragenlijst worden zeven thema’s voorgelegd: vogels, Europese cultuur, natuur, de toekomst, ‘ons Europa’, rivieren en handen. Grafisch designer Thomas Widdershoven hoopt vooral op een ontwerp met lef, waarin de symboliek voelbaar is. “Het ontwerp van de huidige biljetten vind ik tandeloos, het voelt als een compromis. Het invoeren van een internationale munt is een grote stap in ons leven geweest, jammer dat er destijds niet de durf was om dat met de juiste symboliek te verbinden.”

De huidige eurobankbiljetten zijn volgens de ECB gebaseerd op het thema ‘perioden en stijlen’. Op de biljetten staan ramen, poorten en bruggen afgebeeld in verschillende bouwstijlen uit de Europese geschiedenis. Het lijkt misschien wel zo, maar het zijn geen monumenten of bruggen die werkelijk bestaan. Waarschijnlijk om niemand tegen het hoofd te stoten.

Met de invoering van het Europese bankbiljet op 1 januari 2002 kwam er een eind aan de Nederlandse bankbiljettengeschiedenis. Tot die tijd gingen de geliefde felgekleurde guldenbiljetten van graficus Robert Oxenaar over de toonbanken. Hij ontwierp onder andere de Zonnebloem (50 gulden), de Snip (100 gulden) en de Vuurtoren (250 gulden).

Serieus geld dat verbinding uitstraalde

Het goede aan het werk van ‘Ootje’ Oxenaar is volgens Widdershoven dat hij ‘naast’ de bekende symbolen is gaan staan. Wél de vuurtorens omdat we een lange kust hebben, maar niet de gebruikelijke klomp of windmolen. “De vuurtoren, snip en zonnebloem waren redelijk gebruikelijke dingen die toch ineens een soort lading kregen. Dat kwam door de manier waarop Oxenaar ze verbeeldde: in fellere kleuren en een veel heldere verbeelding dan we gewend zijn bij bankbiljetten. Er werd weleens gezegd dat het op monopoliegeld zou lijken, maar dat heb ik zelf nooit om me heen gehoord. Mensen zagen meteen dat het serieus geld was, en toch zagen ze ook iets dat verbinding uitstraalde.”

Widdershoven hoopt dat de nieuwe eurobiljetten een soortgelijk gevoel kunnen oproepen. “Er moet een moment zijn dat je wenkbrauwen omhooggaan en dat je denkt: hé, wat is dit? En dat je dan toch doorhebt dat je een bankbiljet in je handen hebt. De euro was toen nieuw, maar het verbeelden van die grote stap moeten we nu maar inhalen.”

Ook Oxenaar ergerde zich trouwens aan ‘die vreselijke eurobiljetten’, zei hij in 2008 tegen Trouw. “Het is een schande. Er zijn zoveel voortreffelijke designers die dat beter hadden gekund.”

'De Vuurtoren', het 250 guldenbiljet ontworpen door graficus Robert Oxenaar.

Lees ook:

Is de angst voor nieuwe digitale euro gegrond?

De Europese Commissie is eindelijk klaar met het juridische raamwerk voor een nieuwe, centrale valutasoort. Er lijkt weinig reden tot zorg.