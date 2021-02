Voetbalvereniging Elinkwijk heeft een dubbel gevoel na de persconferentie. ‘Het is wel een stap in de goede richting’

Demissionair premier Mark Rutte heeft nauwelijks de mededeling gedaan of de telefoon van Rogier Schultz (36) staat al roodgloeiend. De voorzitter van USV Elinkwijk, een Utrechtse voetbalclub met bijna 600 leden, houdt het apparaat omhoog om de stortvloed van appjes te tonen. Aan hem de taak om de versoepelingen zo snel mogelijk te vertalen naar het voetbalcomplex aan de noordkant van de stad.

Vanaf 2 maart mogen jongeren en jongvolwassen tot 27 jaar weer buiten sporten in groepsverband. Tot nu toe was dat voorrecht voorbehouden aan kinderen tot en met 17 jaar. “Mijn eerste reactie is dankbaarheid dat we weer een groep voetballers kunnen faciliteren op de club”, zegt Schultz. “Maar het dubbele gevoel bij deze maatregelen kan ik niet onderdrukken.”

In de lege voetbalkantine heeft Schultz de televisie aangezet om de persconferentie te volgen. Al maanden komt hier nauwelijks iemand. Op normale dinsdagavonden is het een komen en gaan van mensen in het clubhuis. Na de trainingen drinken de spelers biertjes en gaan de bitterballen rond. Nu zijn de krukken aan de bar leeg, net als de koelkasten en de vaten onder de taps. Er ligt zelfs nergens een onderzetter op tafel.

Een grens dwars door alle teams

Het besluit van het kabinet trekt een grens dwars door alle seniorenteams, zegt Schultz, die nog niet weet hoe hij deze maatregelen moet handhaven. “De oudere spelers vinden het helemaal niks. Zij vallen buiten de boot en moeten straks van een afstand toekijken hoe hun jongere teamgenoten weer met elkaar trainen. Ik probeer ze op het hart te drukken dat dit weer een stap in de goede richting is. De leden zijn het bestaan van de vereniging.”

Met zijn 32 jaar is Jori van der Merkt een van de oudere spelers van het eerste elftal van Elinkwijk. Hij baalt, want hij mist het spelletje en het samenzijn met zijn teamgenoten. “Ik ben het helemaal zat en begrijp deze maatregel ook niet. Het betekent voor mij dat ik nog langer individueel mag trainen. Daar doe ik het niet voor, ik voetbal vooral voor de partijtjes.”

Van der Merkt ziet nog een praktisch probleem: “Je zit voorlopig nog met de avondklok. Dat betekent dat alle spelers met een drukke baan en kinderen om zeven uur op het veld moeten staan om op tijd thuis te zijn. Dat lukt lang niet iedereen.”

Voorzitter Schultz zit door de coronacrisis met grotere zorgen over de toekomst van de club, waar onder anderen Marco van Basten en Ibrahim Afellay ooit speelden. “Elinkwijk begint op deze manier langzaam los zand te worden. Het sociale vangnet verdwijnt. De jeugd kwam nog trainen, maar de senioren en de supporters waren niet welkom. Voor die laatste groep is de vereniging een belangrijke ontmoetingsplek, die heel hard wordt gemist. Het is de vraag hoe we hier als club uitkomen.”

