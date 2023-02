Voetbalsupporter Marijn van Wandelen ‘gooit alles aan de kant’ en wordt stamceldonor

Duizenden jonge mannen hebben zich na de oproep van Thijs Slegers aangemeld als bloed- of stamceldonor. De ernstig zieke perswoordvoerder van PSV is uitbehandeld, maar koppelde het nieuws over zijn levenslot vorige week aan een verzoek. ‘Als jullie ons echt blij willen maken: schrijf je in als stamcel- of bloeddonor’, spoorde hij anderen online aan. Marijn van Wandelen voelde zich als voetbalfanaat geroepen en meldde zich direct na het lezen aan als stamceldonor.

“Het nieuws van Slegers hakt er echt in”, legt Van Wandelen (23) uit het Noord-Hollandse Kudelstaart uit. “Ik dacht: dit is het moment. Ik gooi alles aan de kant en ik meld me aan.” Van Wandelen volgt Slegers al jaren en voetbalt zelf ook. “Het komt dichtbij”, vult hij aan. Ook al kent hij Slegers niet persoonlijk en is hij Ajacied, ze delen wel dezelfde passie: voetbal. “Zoiets ingrijpends gaat verder dan clubliefde. Het maakt me niet uit dat hij bij PSV zit. Johan Cruijff zei ooit dat als je iets voor een ander kan betekenen, je dat absoluut moet doen.”

Van Wandelen is niet de enige stamceldonor die zich aanmeldde na de oproep van Slegers. De teller stond dinsdagochtend op 7769. Ter vergelijking: in heel januari meldden 2700 mensen zich aan. Het enthousiasme is goed nieuws voor patiënten met bloedziektes, zoals leukemie, legt Bert Elbertse van Matchis uit, de organisatie van stamceldonatie. Want donoren zijn hard nodig.

Wat als er een match is?

Er zijn weliswaar ruim 400.000 stamceldonoren, de kans op een match tussen donor en patiënt is heel klein. Dat komt omdat bijna iedereen unieke stamcellen heeft. En voor een geslaagde donatie moeten stamcellen zo identiek mogelijk zijn aan die van de patiënt. “De kans is zo klein dat je opgeroepen wordt, meer dan negentig procent van de donoren krijgt van ons slechts een nieuwsbrief en een verjaardagskaart”, zegt Elbertse.

Ook het aanmelden is een makkie, weet voetballiefhebber Van Wandelen inmiddels. “Het is echt een kleine moeite.” De twintiger schreef zich via de website van Matchis in. Nadat hij een vragenlijst invulde, kreeg hij drie wattenstaafjes in een enveloppe thuis gestuurd, waarmee hij zijn wangslijmvlies afnam. Die staafjes stuurde hij terug naar Matchis. En nu is het afwachten.

Wat als er een match is? Stamcellen worden in de meeste gevallen via het bloed afgenomen. Als voorbereiding spuit je vijf dagen lang een medicijn in dat stamcellen aanmaakt. Op de dag van de donatie worden de stamcellen vervolgens uit het bloed gehaald.

Mannen zijn in staat meer stamcellen af te geven dan vrouwen

In sommige gevallen is het voor een patiënt, de ontvanger dus, beter om stamcellen direct uit het merg te krijgen. Die donatie is altijd geheel onder narcose en is ingrijpender dan een donatie via het bloed.

Matchis hoopt dat meer mensen het voorbeeld van Van Wandelen volgen. Ongeveer zeventig procent van alle donoren die zich deze week meldden, is man. Dat is een doelgroep die normaal moeilijk te bereiken is. En dat is jammer, want mannen zijn in staat meer stamcellen af te geven dan vrouwen. “Ons bestand bestaat voor zeventig procent uit vrouwen en 30 procent mannen”, weet Elbertse. “In de recente aanmeldingen zie je dankzij het voetbal het omgekeerde.”

Ook Van Wandelen hoopt dat meer voetbalfans volgen. Hij spoort zijn vrienden aan zich ook te registreren. “Hiermee laten we zien dat voetbal ook een mooie kant heeft. Of je nou voor Ajax, Feyenoord of De Graafschap bent.”

Lees ook:

Moskeeën willen hun achterban naar de bloedbank krijgen. ‘Wie één mens redt, redt de hele mensheid’

Bloed of plasma doneren is onder veel Nederlandse moslims onbekend als liefdadigheidsactiviteit. Verschillende moskeeën starten nu een campagne om hun achterban over te halen de bloedbank te bezoeken.