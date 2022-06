Voer ouderenpardon in voor senioren zonder papieren, pleiten onderzoekers

Kunstenaar Karim (62) leeft al 31 jaar zonder papieren in Nederland. De vreemdelingenpolitie probeerde hem al vijf keer uit te zetten naar Algerije, dat hij ontvluchtte tijdens een burgeroorlog. Maar het land erkent hem niet. Hij sliep jaren op Rotterdamse straten of bij kennissen. Zijn ongedocumenteerde bestaan noemt Karim ‘een nachtmerrie’.

Daarin staat hij niet alleen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht onderzochten hoe deze groep leeft, nadat hulporganisaties een stijgende toestroom van oudere ongedocumenteerden hadden gesignaleerd. De resultaten van het onderzoek kwamen dinsdag uit. Samen met de onderzoekers pleit initiatiefnemer de Regenboog Groep voor een verblijfsvergunning voor ongedocumenteerde ouderen die langer dan vijftien jaar in Nederland verblijven.

“Net zoals we dat voor kinderen deden, moeten we nu denken aan een ouderenpardon. Deze groep mensen en hun situatie, hun vele fysieke en psychische klachten en hun onzekere positie in de maatschappij zijn het resultaat van een steeds stringenter vreemdelingenbeleid”, zegt onderzoeker Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Hoewel een steeds strenger vreemdelingenbeleid mensen heeft afgeschrikt en doet vertrekken, bleven er ook mensen achter.”

In gesprek met zestig ongedocumenteerden ouder dan vijftig jaar

Boesveldt en haar collega’s onderzochten die groep. Uit het onderzoek blijkt dat hoe ouder de ongedocumenteerde is, hoe kwetsbaarder hij wordt. Hoe groot de groep in werkelijkheid is, is moeilijk te achterhalen. De onderzoekers gingen in gesprek met bijna zestig ongedocumenteerden die ouder zijn dan vijftig jaar. Niet eerder werd er onderzoek gedaan naar deze groep.

Veel van de migranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen voor werk, hun veiligheid of vanwege de liefde hebben nooit een legale verblijfsstatus kunnen krijgen. Toch hebben zij tijdens hun langdurig verblijf, soms wel veertig jaar lang, gewerkt en een bestaan en in sommige gevallen een gezin opgebouwd, zien de onderzoekers. Zij hebben in een aantal gevallen alleen maar een Nederlands netwerk en geen banden meer met hun land van herkomst.

Tussen oudere ongedocumenteerden bestaan ook duidelijke verschillen, blijkt uit het onderzoek. Sommige van hen werken illegaal, bijvoorbeeld in de schoonmaak, en sturen geld naar familie in het buitenland. Zij vragen geen asiel aan en zijn van plan ooit terug te reizen naar het land van herkomst, zoals Brazilië, Turkije of de Filipijnen. Ook een groep migranten die voor de liefde komt vraagt geen asiel aan, of doet dat (te) laat. Deze migranten komen veelal uit Noord-Afrika, Suriname, Ghana en Nigeria.

Anderen, veelal uit niet-westerse asiellanden zoals Syrië en Afghanistan, vechten herhaaldelijk hun afgewezen asielstatus aan. Zij teren jarenlang op een informeel netwerk, met mensen die net zoals zij steeds ouder worden. Zij lopen daarom ook het risico dat hun zorgnetwerk afneemt met de jaren, juist wanneer zij het vanwege hun eigen leeftijd steeds meer nodig hebben.

Op straat gezet en dakloos gemaakt

Wanneer ongedocumenteerden in contact komen met de autoriteiten, kunnen die een procedure starten om hen uit te zetten. Boesveldt: “Het probleem is dat het land van herkomst deze persoon niet altijd terug wil nemen en dat de Nederlandse overheid vervolgens niet de hand in eigen boezem steekt om de situatie op te lossen. Deze mensen worden op straat gezet en dakloos gemaakt.”

Steeds meer regels maken het leven moeilijker voor ongedocumenteerden zoals Karim. Die tendens moet stoppen, zegt Boesveldt. De kans dat zij hun leven op de rails krijgen wordt steeds kleiner. Boesveldt: “De overheid slaagt er niet in om deze mensen uit te zetten, maar wil hun verblijf ook niet legaliseren. Hiermee laat de overheid deze problemen bewust en onnodig voortduren.”

