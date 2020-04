‘Voer het isolement voor ouderen niet te ver door’

Oma en kleindochter zoeken nieuwe manieren van contact

Anneke Dekker (92) heeft altijd een sterke band gevoeld met kleindochter Shanna (36). Waarom? “Shanna is eigenwijs, dat vind ik geestig. Zij is voor donderdag uitgerekend en wil in bad baren.” De twee spelen wordfeud, chatten veel en bellen wekelijks. Daar is nu het e-mailen van foto’s en ‘wetransferen’ van filmpjes bijgekomen. “Ik krijg soms wel zestig foto’s per dag, ook van haar zussen.”

Anneke woont zelfstandig in Oss en krijgt normaal gesproken een paar keer per dag bezoek van familie, buren of medekerkgangers. Ze heeft een enorm sociaal netwerk en is best digitaal onderlegd. Maar volgens Shanna is zij toch echt eenzaam nu. Anneke: “Een dikke pakkerd van de kinderen, dat lijfelijke contact vind ik zo fijn. Het ergste vind ik dat je elkaar niet meer kunt aanraken, maar het moet doen met zwaaien voor het raam. ”

Zij heeft een dagindeling gemaakt, die begint met een beschuitje en de app ‘Bidden onderweg’. Dan mediteren en met de rollator rondjes lopen in het tuintje. “Het geloof geeft mij kracht. Ik wil beslist niet zielig zitten doen.” ’s Avonds wordt ze suf gebeld. “Ik telefoneerde vroeger nooit. Ik leer nu converseren aan de telefoon, best wel vermoeiend.”

Misschien dat Shanna vandaag haar vierde kind baart, thuis in Vleuten in de badkuip: “Dan gaan we iets nieuws doen”, zegt ze. “Dan zal ik grootmoeder via beeldbellen zo snel mogelijk de baby showen.”