Voedselverspilling in de havens: door starre importregels belanden miljoenen bananen in de biovergister

De ene banaan is de andere niet. Om te mogen worden ingevoerd in Europa, moet een banaan zo onrijp mogelijk zijn. Al te gele exemplaren, laat staan die met een bruin vlekje, schuift een controlerend douanier geroutineerd aan de kant. Door één rijpe banaan kan een hele doos direct naar de biovergister worden verwezen. Bij negen dozen met verdachte bananen wordt een heel pallet afgekeurd – er passen 48 dozen op een pallet.

Zo worden in de havens van Nederland en België jaarlijks zo’n 20 miljoen kilo bananen afgekeurd, schat Laura Hoogland. Zij is oprichter van Sunt, een bedrijf dat bananenbrood maakt van overgebleven bananen in de supermarkt. “Het gaat om bananen die nog prima te verwerken zijn. Ze hebben hooguit wat bruine plekken.”

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, bevestigt dit verhaal. “Jaarlijks wordt in Nederland en België ongeveer 2,5 miljard kilo aan bananen geïmporteerd. Ze worden onrijp vervoerd, zodat ze in Europa kunnen ‘afrijpen’. Als het rijpingsproces toch al in de container begint, worden de bananen afgekeurd voor de import, terwijl ze vaak nog uitstekend geschikt zijn voor consumptie of verwerking. Zo ontstaat een enorme reststroom, al weten we niet precies hoe groot die is. De cijfers van Sunt klinken realistisch.”

Hoog importtarief

Om de afgekeurde bananen te redden van de biovergister, wil Hoogland een fabriek openen in Geldermalsen, waar de bananen worden verwerkt tot bananenpuree. Dat kan alleen niet voor een gunstige inkoopprijs. “Bananen die worden afgekeurd voor de verkoop, mogen wel worden geïmporteerd voor industriële verwerking, maar alleen voor het hoge importtarief van verse bananen. Tegelijkertijd is de import van bananenpuree niet belast, waardoor productie in Nederland te duur wordt. Dat maakt het rendabeler om de afgekeurde bananen te vernietigen.”

De oplossing ligt volgens Hoogland in het gebruik van een andere goederencode door de douane, met een lager importtarief. “Als de douane niet meer alleen de code voor ‘verse banaan’ hanteert, maar ook een code voor ‘niet meer verse banaan’, dan wordt het importeren van voorheen afgekeurde bananen goedkoper. Dat kan volgens de wet, maar de wil om dat te doen ontbreekt.”

De douane ontkent dat een andere goederencode kan worden gebruikt. “Niet de douane, maar de Europese Commissie besluit over het gebruik van goederencodes,” laat een woordvoerder weten. “De douane voert bij de tariefindeling de Europese regels uit.”

Vrijstelling voor donatie

De politiek zit er intussen mee in de maag. Henk Staghouwer, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, zegde vorige maand naar aanleiding van Kamervragen toe om zich in te zetten voor een oplossing voor de zaak van Sunt. De Europese Commissie komt later dit jaar met een voorstel om deze handelsnormen aan te passen.

Timmermans ziet ook al een andere deeloplossing. “Het is voor de douane eenvoudiger om een vrijstelling voor de importheffing te verlenen als het gaat om donatie. Als alle 160.000 mensen die een beroep doen op de Voedselbank, geregeld verse bananen in hun pakket krijgen, zouden enkele miljoenen kilo’s bananen al kunnen worden gered.”

Lees ook:

Minder voedselverspilling betekent minder donaties voor de voedselbank

Supermarkten weten steeds beter voedselverspilling tegen te gaan. Voor voedselbanken zorgt dat juist voor nieuwe uitdagingen.

Een scanner tegen voedselverspilling? Dat kan helpen, maar ‘gedragsverandering is de clou’

Een derde van het geproduceerde voedsel in de wereld wordt weggegooid. Hoog tijd om daar iets aan te doen. Met Orbisk kunnen horecabedrijven tientallen afvalcontainers per maand besparen.