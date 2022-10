Voedselbanken zien klantenbestand groeien ondanks maatregelen van het kabinet

Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodgedwongen een beroep op de voedselbank. De Vereniging van Voedselbanken Nederland verwacht dat het klantenbestand van de 172 voedselbanken aan het eind van deze winter met minimaal 40 procent zal zijn gegroeid ten opzichte van januari van dit jaar.

Als die voorspelling uitkomt, zullen zo’n 130.000 mensen per week een beroep doen op voedselhulp. Op dit moment helpen de Nederlandse voedselbanken wekelijks ongeveer 112.000 mensen. Dat is al ruim 20 procent meer dan aan het begin van het jaar. “Ongeveer een derde van die klanten zijn kinderen”, benadrukt Leo Wijnbelt, voorzitter van de koepelorganisatie van voedselbanken.

Dat het klantenbestand stijgt, komt voor een deel doordat de voedselbanken onlangs de inkomensgrens verruimden, zodat meer mensen aanspraak kunnen maken op hulp. Normaal gesproken wordt het normbedrag dat bepaalt of iemand recht heeft op hulp per januari vastgesteld, maar de voedselbanken zagen dat door de inflatie ook gezinnen met een ruimer budget voor boodschappen en kleding in de problemen begonnen te raken en haalden de beslissing naar voren.

Er blijft minder geld over om van te leven

Toch is de verhoogde inkomensgrens niet de belangrijkste reden dat meer mensen aanspraak maken voedselhulp. Het is vooral door de stijgende prijzen van gas en elektra dat veel Nederlanders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten, waardoor er minder overblijft om van te leven. Nu melden zich daardoor bijvoorbeeld ook ouderen en mensen met een of meerdere banen bij de voedselbanken, ziet Wijnbelt.

Het kabinet neemt maatregelen om mensen te helpen met de stijgende energiekosten. Zo geldt per 1 januari een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Wijnbelt: “De impact daarvan kunnen we nu nog niet precies inschatten, maar vanwege de inflatie en omdat we weten dat regelingen vaak onderbenut worden, verwachten we desondanks een forse toeloop van klanten.”

Ook budgetinstituut Nibud verwacht dat met een energieplafond niet alle financiële problemen zijn opgelost. Met name mensen die moesten interen op hun spaargeld kunnen alsnog geld tekort komen voor boodschappen, benadrukt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. “Het koopkrachtpakket van het kabinet is niet voor iedereen genoeg. Hoe groter het huishouden en hoe energie-onzuiniger de woning, hoe minder profijt huishoudens hebben van het energieplafond.”

Producenten en retailers gaan voedselverspilling tegen

Het zal voor de voedselbanken een uitdaging worden 130.000 mensen van voldoende eten te voorzien. Over het algemeen stagneren de bijdragen aan de voedselbank juist. Veel bedrijven doneren overschotten aan de voedselbanken, maar doordat producenten en winkelbedrijven hard werken om voedselverspilling tegen te gaan zijn die er steeds minder. “Bedrijven doen dit om goede redenen, dat vinden wij ook”, zegt Wijnbelt. “Maar het gaat nu wel erg ten koste van mensen die het niet kunnen dragen.”

De voedselbanken hopen dan ook dat bedrijven deze winter bereid zullen zijn om bij te springen. Dat is de reden dat de Vereniging van Voedselbanken Nederland de schattingen naar buiten brengt. Onder de noemer ‘Het Wintercollectief’ beloofden Unox, Bolletje, Hak en Iglo al hun donaties aan de voedselbank flink te verhogen. De voedselbanken hopen dat meer bedrijven zich bij dat initiatief zullen aansluiten.

Van het kabinet kregen de voedselbanken ondertussen de toezegging dat ze de subsidie die oorspronkelijk voor coronagerelateerde kosten ter beschikking was gesteld, ook in deze crisis mogen inzetten. Inmiddels is van die 4 miljoen voedsel ingekocht, zegt Wijnbelt. “Een paar miljoen om voedsel van te kopen lijkt heel veel, maar met deze aantallen verdampt dat binnen enkele weken.”

Daarbij hopen de voedselbanken per 1 januari aanspraak te maken op geld uit een Europees fonds. De aanmelding daarvoor loopt nog.

