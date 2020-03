Voedselbanken vragen hulp: ‘Anders hebben mensen honger aan het einde van de week’

De voedselbanken in Nederland vrezen de komende dagen een toeloop van zzp’ers die door de corona-maatregelen geen inkomsten meer hebben. En dat terwijl er zeven voedselbanken dicht zijn, omdat de vaak oudere vrijwilligers kwetsbaar zijn voor het virus. Ook het hamstergedrag van de afgelopen dagen helpt de voedselbanken niet.

De Nederlandse voedselbanken zijn in gesprek met het kabinet over mogelijkheden om de boel anders te organiseren. “We willen graag geld, zodat we bonnen kunnen uitdelen”, zegt Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland, waarbij 170 voedselbanken uit het hele land zijn aangesloten. De bedoeling is dat mensen met die voedselbonnen zelf boodschappen kunnen doen. Dat maakt de voedselbanken minder afhankelijk van vrijwilligers en giften.

Coulante toelating

Werkloze zpp’ers of anderen die zich de komende dagen aanmelden omdat zij door de coronamaatregelen onder de armoedegrens duiken, moeten in principe voldoen aan de regels die de voedselbanken gewoonlijk hanteren. Maar mochten aanmeldingen vertraging oplopen omdat vrijwilligers uitvallen, of andere organisaties langzamer werken, dan willen de voedselbanken coulant omgaan met de mensen die in de problemen zijn gekomen.

Een deel van voedselbanken heeft de afgelopen dagen weinig kunnen uitgeven omdat er normaal veel houdbaar voedsel van de supermarkten komt. Dat is nu allemaal gehamsterd. “En dan te bedenken dat er mensen thuis zitten met vijf bloemkolen”, verzucht De Ruig. “Waarvan ze er aan het eind van de week waarschijnlijk drie weggooien.” Andere voedselbanken hebben wel genoeg, omdat horecazaken die zondagavond dicht moesten voedsel hebben gebracht.

Werk voor experts

Maar gebrek aan eten om uit te delen is niet het grootste probleem. De zeven voedselbanken die nu dicht zijn - Voedselbank Amsterdam, Haaglanden, Etten-Leur, Gouda, Midden Twente, Stichtse Vecht en Zuid-Oost Drenthe - kampen met een gebrek aan vrijwilligers die het voedsel veilig in ontvangst kunnen nemen en uitdelen. Voor dat werk is expertise nodig, zegt De Ruig, niet alles kan zomaar door anderen worden overgenomen. Voedselbanken draaien geheel op vrijwilligers en zijn voor het eten dat ze uitdelen afhankelijk van giften.

De voedselbanken willen er alles aan doen om de deuren de komende tijd open te houden. De Ruig: “Anders hebben mensen gewoon honger aan het einde van de week.” In 2019 hebben de voedselbanken ruim 150.000 mensen van eten voorzien.

