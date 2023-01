Vmbo’er hecht minder waarde aan democratie dan leeftijdsgenoten

Is Nederland een democratie? Het antwoord op die vraag hangt af van wie je het vraagt. Een derdeklasser op het vwo zal vrijwel zeker zeggen van wel: 94 procent zegt ja. Maar stel je dezelfde vraag in de derde klas op een ander schoolniveau, dan krijg je ook andere antwoorden. Op de havo is nog driekwart van de leerlingen het eens met de stelling, op het vmbo is dat percentage geslonken tot 63. Zeker een derde van de vmbo’ers denkt of vindt dus dat Nederland geen democratie is, of weet het niet.

De opleidingskloof blijft ook na drie jaar reuzegroot

Het zijn zeer hardnekkige verschillen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Wetenschappers van die universiteit volgen al drie jaar grotendeels dezelfde groep middelbare scholieren in het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). In de derde klas weten de leerlingen vaak meer over de democratie dan in de jaren daarvoor, maar net als in voorgaande jaren blijft de kloof tussen de opleidingsniveaus reuzegroot. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder kennis een leerling doorgaans heeft over de democratie.

En het blijft niet bij kennis alleen. Derdeklassers op het vmbo hechten ook veel minder belang aan de democratische rechtsstaat. Zo vindt minder dan de helft (49 procent) van de vmbo-leerlingen het belangrijk om zelf in een democratie te leven. Ook dat percentage ligt veel hoger onder leerlingen van de havo (74 procent) en het vwo (88 procent). Vmbo’ers zijn daarnaast veel minder vaak van plan om te gaan stemmen als ze eenmaal 18 jaar zijn, iets dat ook is terug te zien in de daadwerkelijke opkomstcijfers.

Vicieuze cirkel van wantrouwen dreigt

De diepe kloof is zorgelijk, menen de onderzoekers van het ADKS, die in totaal 1219 scholieren op 33 scholen ondervroegen. “We weten uit ons eerdere onderzoek dat deze verschillen al zichtbaar zijn op het moment dat leerlingen naar de brugklas gaan”, zegt politicoloog Laura Mulder. “Blijkbaar lukt het niet om die kloof in de loop der jaren te verkleinen.” Dat is opvallend, want alle middelbare scholieren krijgen tegenwoordig verplicht burgerschapsonderwijs.

Mede hierdoor dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan, vrezen Mulder en haar collega’s. Als vmbo’ers minder belang hechten aan de democratie, en zij op latere leeftijd minder vaak stemmen, is de kans groot dat ze zich ook minder vertegenwoordigd voelen door de verkozen politici. Daardoor daalt het vertrouwen in het democratisch stelsel alleen maar verder. Het gevolg: een diplomademocratie die vooral voor en door hoger opgeleiden werkt.

Kennisniveau wel toegenomen sinds de brugklas

Gelukkig laat het ADKS ook lichtpuntjes zien. Gemiddeld genomen zijn leerlingen op alle opleidingsniveaus een stuk wijzer geworden ten opzichte van het vorige schooljaar. Vorig jaar wist zo’n 35 procent van de tweedeklassers niet of Nederland een democratie was, of dachten ze zelfs actief van niet. In de derde klas geldt dat nog voor 26 procent van de scholieren. En waar vorig jaar ongeveer de helft van de scholieren het belangrijk vond om in een democratie te leven, is dat onder derdeklassers gegroeid naar twee derde. Wel kan het beeld iets vertekend zijn doordat de meting in 2022 vlak voor de verkiezingen viel, zeggen de wetenschappers.

Tegelijkertijd nam ook het vertrouwen in politici en andere ambtsdragers af. Maar dat is niet per se slecht, verduidelijkt Mulder. “Derdeklassers hechten steeds meer belang aan de democratie als staatsvorm. Tegelijkertijd zijn ze kritischer richting individuele politici: ze vertrouwen hen niet onvoorwaardelijk. Die kritische houding is een essentieel controlemechanisme in een volwassen democratie.”

Sam (15) uit Sappemeer zit in de derde klas van het vmbo. ‘Ik merk bij veel van mijn leeftijdgenoten dat ze hard roepen dat ze ergens tegen zijn, maar geen argumenten aanvoeren.’ Beeld Reyer Boxem

Sam (15 jaar, 3 vmbo) uit Sappemeer

Sam vindt zichzelf niet enorm politiek bewust, maar is zeker betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. “Waarschijnlijk ben ik een van de weinige kinderen in mijn klas die elke dag naar het nieuws kijken en vrijwillig een artikel of een boek lezen. Dat wat ergens anders in de wereld gebeurt, kan invloed hebben op jouw eigen leven. Kijk bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Ik vind dat erg boeiend.”

Zowel thuis als op school discussieert Sam graag over onze samenleving. Of het nu gaat over de boerenprotesten, de aanwezigheid van de wolf of de maatregelen tijdens de coronacrisis. Hij voelt zich betrokken bij de maatschappij en wil daar graag zijn mening over geven. “Ik merk bij veel van mijn leeftijdgenoten dat ze hard roepen dat ze ergens tegen zijn, maar vervolgens geen goede argumenten aanvoeren waarin ze uitleggen waarom. Ik vind dat te gemakkelijk.”

Om die reden heeft hij ook bewondering voor de politiek. “Ik vind dat Mark Rutte en het kabinet het best goed aanpakken. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken en zij moeten hun keuzes goed uitleggen en een besluit nemen dat voor iedereen geldt. Daar heb ik wel waardering voor, zonder dat ik het overal mee eens ben.”

Sebastiaan uit Weesp zit in de vijfde klas van het vwo. ‘Ik weet zeker dat veel jongeren nadenken over wat er in de wereld om ons heen gebeurt.’ Beeld Reyer Boxem

Sebastiaan (17 jaar, 5 vwo) uit Weesp

Toen Sebastiaan klein was woonde hij vier jaar in Nigeria. “Ik heb daar veel gezien. Er is veel armoede, corruptie, het onderwijs is slecht en er is veel geweld. Niet dat ik er persoonlijk last van had, maar het maakt je wel bewust van de verschillen die er zijn in de wereld. Toen ik weer naar Nederland kwam, ging ik naar de internationale school. We discussiëren daar veel met elkaar over hoe de samenleving in elkaar steekt.”

Afgelopen jaar nam Sebastiaan als enige Nederlandse jongere deel aan de Children’s General Assembly in Denemarken, een internationaal congres waar jongeren uit de hele wereld met elkaar spraken over grote problemen zoals klimaat, armoede en mensenrechten. Sebastiaan vindt zichzelf politiek bewust en denkt dat jongeren veel meer kunnen betekenen in de maatschappij. “Ik weet zeker dat veel jongeren nadenken over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Jongeren maken zich zorgen maar er wordt lang niet altijd naar onze mening gevraagd. We hoeven echt niet allemaal activist te worden, maar het zou goed zijn als er stemrecht zou komen voor jongeren vanaf zestien jaar. Op die manier hebben wij meer impact op de keuzes die worden gemaakt.”

Sebastiaan is vooral internationaal georiënteerd, maar houdt ook de Nederlandse politiek in de gaten. “Soms moet je kleine irritaties aan je voorbij laten gaan en je richten op het grotere geheel. We klagen in Nederland best veel, maar in feite hebben we het hier goed voor elkaar.”

