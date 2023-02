Vluchtelingenwerk wil dat Turken en Syriërs tijdelijk terug kunnen reizen naar familie

De zorgen onder Turkse en Syrische asielzoekers in Nederland over hun familie in het aardbevingsgebied zijn groot. Vluchtelingenwerk hoort veel verhalen van mensen die familieleden willen begraven, of zich zorgen maken nu hun familie dakloos is geworden. De organisatie roept staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) op om een tijdelijke versoepeling van terugkeervisa mogelijk te maken.

Normaliter is de terugkeer naar het land van herkomst een reden dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een asielverzoek afwijst of een verblijfsvergunning intrekt. Vier dagen na de grote aardbeving kondigde die dienst aan dat Syrische asielzoekers en statushouders een tijdelijk terugkeervisum kunnen aanvragen als zij hun familie willen bijstaan in Turkije. Voor Turken die naar het bevingsgebied in Turkije willen, geldt deze coulance echter niet. Hetzelfde geldt voor Syriërs die naar familie in Syrië willen.

‘De wanhoop is enorm’

Deze mensen staan dagelijks aan het bureau bij medewerkers van Vluchtelingenwerk. Zij kunnen geen contact krijgen met familie, of zijn er juist van op de hoogte gebracht dat familieleden overleden zijn. “De wanhoop onder deze vluchtelingen in Nederland is enorm. Niemand beslist lichtvaardig om terug te reizen, zeker niet iemand die gevlucht is voor oorlogsgeweld of vervolging,” aldus een woordvoerder.

Vluchtelingenwerk zegt ook veel vragen te ontvangen over het nareizen van gezinsleden die in het aardbevingsgebied wonen. De IND stelt dat Syriërs of Turken op dit moment een versneld inreisvisum aan kunnen vragen, waardoor hun gezinsleden snel weg zouden kunnen uit de noodsituatie aldaar. Dat kan alleen lang duren, want de dienst worstelt met een grote hoeveelheid openstaande nareisaanvragen.

Minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) zei zondag dat het kabinet op dit moment kijkt naar het versneld uitgeven van visa voor aardbevingsslachtoffers uit Turkije en Syrië. In buurlanden Duitsland en België mogen Turkse en Syrische slachtoffers van de aardbevingen nu al tijdelijk bij hun familie in die landen intrekken. Ruim anderhalf miljoen mensen in Turkije zijn dakloos geraakt na de aardbeving. Hoekstra deed geen uitspraak over wanneer het kabinet dit mogelijk wil maken in Nederland.

Lees ook:

Aardbeving drijft spanning op tussen Turken en Syrische vluchtelingen

De zware aardbeving van een week geleden heeft de spanningen tussen Turken en Syrische vluchtelingen in Turkije opgedreven. Sommige Turken beschuldigen Syriërs van plunderingen. Ook leven er onder Turken zorgen over de komst van nieuwe Syrische vluchtelingen.