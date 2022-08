VluchtelingenWerk spant ‘binnen drie weken’ een kort geding aan vanwege asielcrisis

VluchtelingenWerk spant ‘binnen drie weken’ een kort geding aan tegen de het Rijk en het Centraal Orgaan Asielopvang (COA), wegens de slechte omstandigheden in de Nederlandse asielopvang. Dat heeft de hulporganisatie maandagochtend bekend gemaakt.

VluchtelingenWerk dreigde begin vorige maand al met de gang naar de rechter. De organisatie noemde de omstandigheden in de asielopvang, onder meer in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, toen ‘mensonterend’.

Als de staat er niet in zou slagen de asielopvang vóór 1 augustus te laten voldoen aan de minimumnormen, dan zou VluchtelingenWerk bij de rechter pogen de staat aansprakelijk te stellen voor de schadelijke en inhumane omstandigheden.

Volgens VluchtelingenWerk is de situatie sinds dat dreigement alleen maar verslechterd. Nog steeds is er een structureel tekort aan opvangplekken, waardoor duizenden asielzoekers al maanden in (crisis)noodopvanglocaties verblijven. Ze slapen in sporthallen op veldbedden, of brengen de nacht door in het gras voor de ingang van aanmeldcentrum Ter Apel. De hulporganisatie houdt daarom woord en start op korte termijn een aansprakelijkheidsprocedure.

Gecommitteerd aan internationale afspraken

Eerder liet Frank Candel, voorzitter van de stichting, al weten vertrouwen te hebben in die juridische weg. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan internationale afspraken die de humanitaire ondergrens bewaken”, zei hij. “Ik ga ervan uit dat de rechter dit ook zal constateren en ons gelijk zal geven: dit is inhumaan.”

VluchtelingenWerk hoopt dat de rechter het Rijk en het COA zal dwingen snel met een oplossing te komen. Volgens de organisatie is het daarvoor nodig dat het kabinet een spoedwet aanneemt, die gemeenten oplegt een deel van de opvang te verzorgen. In juli zei Candel daarover: “Er zijn gemeenten die nu al hun verantwoordelijkheid nemen. Utrecht bijvoorbeeld, waar ik zelf woon, is telkens naar voren gestapt als de opvang weer nijpend dreigde te worden. Maar veel andere gemeenten kijken naar elkaar, proberen dit probleem van zich af te duwen.

Zo’n wet waarmee het Rijk opvanglocaties kan aanwijzen is in de maak, maar VluchtelingenWerk vindt dat het niet snel genoeg gaat. Daarnaast kan het Coa nu ook gebouwen opkopen voor nieuwe opvang en de gemeenteraden daarbij passeren. Het kabinet belooft toestemming te geven om die in gebruik te nemen, ook als de gemeenteraad dat niet wil.

Lees ook:

In Ter Apel duren voor kinderen de dagen het langst

Deze week doet Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Vandaag deel 4: kinderen slapen, kinderen spelen, kinderen huilen, kinderen lachen, kinderen wachten.