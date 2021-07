Vluchtelingenwerk is ontstemd: de IND maakt er een potje van in asielprocedures

Het horen van asielzoekers, dat de vorig jaar opgerichte taskforce doet, zou regelmatig gedaan worden door onervaren medewerkers die weinig kennis hebben over het land waar een asielzoeker vandaan komt of van diens specifieke situatie. Door de hoge tijdsdruk zouden gesprekken gehaast verlopen of ineens worden afgebroken. Ook worden gesprekken ingepland zonder overleg met advocaten, die een drukke agenda hebben, en zou er te makkelijk gekozen worden voor schriftelijk horen of horen via een videoverbinding.

Dat laatste gebeurde het afgelopen jaar veel vanwege de coronapandemie, maar Vluchtelingenwerk benadrukt dat het geen standaardpraktijk moet worden. Voor sommige asielzoekers biedt het uitkomst – bijvoorbeeld voor wie al handig is met computers en anders ver moet reizen. Maar over het algemeen zijn de vluchtverhalen te complex en emotionerend om via een scherm of op papier te bespreken.

Later in Nederland, eerder gehoord

Daar komt bij dat de problemen die Vluchtelingenwerk nu signaleert, ook al in het najaar van 2020 speelden. Toen maakte de mensenrechtenorganisatie een vergelijkbare rapportage van hoe de taskforce te werk gaat. “Dat heeft mij verbaasd”, zegt Sander Laban van Vluchtelingenwerk. “Er is wel wat verbeterd, maar niet veel.” Wat verder tegenvalt is dat de taskforce de berg asielaanvragen niet zo snel wegwerkt als de verwachting was.

Ook vinden asielzoekers het lastig dat mensen die later in Nederland aankwamen, nu eerder worden gehoord door de IND. “Dat komt doordat ervoor is gekozen om de minder complexe zaken als eerste te behandelen”, zegt Laban. “Dat heeft voor veel onrust gezorgd, omdat de IND niet duidelijk kon maken wanneer men aan de beurt is.”

Aansluiten in de wachtrij

Het helpt wat dat betreft niet mee dat alle asielaanvragen vanaf 1 april 2021 niet door de taskforce worden behandeld maar in de reguliere procedure van de IND. Daardoor kan het gebeuren dat iemand die al twee jaar wacht, moet aanzien hoe een ander die hier veel korter is eerder gehoord wordt door de IND.

De taskforce werd in maart vorig jaar ingesteld om de veel te lange wachttijden bij de IND op te lossen. Duizenden asielzoekers wachtten langer dan wettelijk mag op de start van hun asielprocedure, soms jaren. Dat zijn over het algemeen allemaal mensen met een kansrijke aanvraag.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten dat alle beslissingen van de taskforce zorgvuldig worden genomen, door ervaren medewerkers van de IND. “Het belangrijkste is hierbij dat er zo snel als mogelijk, zorgvuldig wordt beslist op aanvragen, zodat mensen die wachten op een beslissing weten waar ze aan toe zijn”, aldus een woordvoerder.

