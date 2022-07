Vluchtelingen slapen vrijwillig buiten uit angst voor wachttijden bij chaotisch aanmeldproces

Het tafereel is de afgelopen weken bijna gewoon geworden. Vluchtelingen die op zeiltjes en onder dekentjes of in slaapzakken buiten het hek van het asielzoekerscentrum in Ter Apel de nacht doorbrengen. Zo ook deze week: maandag sliepen er zo’n vijftig vluchtelingen in de buitenlucht, dinsdag waren dat er ongeveer twintig.

Opvallend is dat deze mensen daar vaak, kort door de bocht, zelf voor kiezen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) laat weten dat er deze week telkens bussen klaarstaan om de vluchtelingen voor wie in Ter Apel geen plek meer is naar een crisisnoodopvanglocatie te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld sporthallen en lege kantoorgebouwen elders in het land of in noodgevallen nachtopvang in het nabijgelegen Zuidbroek of Stadskanaal.

Maar asielzoekers willen niet altijd meer mee met zo’n bus, bevestigt Vluchtelingenwerk Nederland, die asielzoekers ondersteunt. “Mensen worden al wekenlang van crisisnoodopvang naar crisisnoodopvang gesleept en zien geen voortgang in hun aanmeldproces. Er is een carrousel ontstaan van mensen die heen en weer worden geschoven”, aldus Martijn van der Linden, zegsman van de organisatie.

’s Morgens als eerste in de rij

Sommige vluchtelingen weigeren daarom om in een bus te stappen, weg uit Ter Apel. Daardoor slapen ze ‘vrijwillig’ in het gras met als motief dat ze ’s morgens als eerste in de rij staan bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het terrein van het azc. Zo vertelt een vluchteling uit Syrië in een video van Vluchtelingenwerk dat hij ervoor koos om niet naar een andere opvanglocatie te gaan omdat hij had gehoord dat het aanmeldproces sneller zou gaan als hij bleef wachten tot de ochtend.

Je kunt je afvragen hoe vrijwillig zijn overnachting in de buitenlucht is. “Mensen zitten in een onmogelijke situatie waarin ze zich gedwongen voelen ’s ochtends al in de rij te staan”, aldus Van der Linden. Overdag komen namelijk zoveel nieuwe mensen bij het asielzoekerscentrum aan dat de wachttijden al snel oplopen en mensen kans hebben achter het net te vissen.

Wachttijden lopen juist op bij het tweede honk

De IND denkt echter niet dat het veel nut heeft om buiten het hek van het azc te gaan slapen, laat een woordvoerder weten. Vluchtelingen kunnen zich dan inderdaad ’s ochtends voorinschrijven bij het aanmeldcentrum, maar de wachttijden lopen juist op bij het tweede honk: bij de vreemdelingenpolitie die een veiligheidscheck uitvoert.

Die vreemdelingenpolitie kan de toestroom van nieuwe vluchtelingen al een tijd niet meer aan, waardoor er chaos is ontstaan bij het aanmeldproces. Zo bleek deze week uit berichtgeving van RTV Noord dat de wachtrij voor de vreemdelingenpolitie is opgelopen tot vijftien dagen. De IND kan die cijfers niet bevestigen, maar erkent wel dat het aanmeldproces nu langer duurt dan de zes dagen die officieel zijn vastgesteld.

Los van het aanmeldproces duurt een asielprocedure in Nederland voor nieuwe asielzoekers nu meestal langer dan een half jaar, de wettelijke termijn. Het is daarom de vraag of de nacht buiten doorbrengen voor vluchtelingen veel tijdswinst oplevert.

Van der Linden van Vluchtelingenwerk vindt dat de informatievoorziening in Ter Apel beter moet. “Als het gerucht rondgaat dat buiten slapen je procedure versnelt, dan snap je dat sommige mensen daarvoor kiezen in plaats van dat ze zomaar in een bus stappen. Dat gerucht moet je dus de kop in drukken.”

Geen opvang cruiseschip Vlissingen Ondanks dat asielzoekers in Ter Apel vaak geen plek hebben, ziet de gemeente Vlissingen af van de opvang van duizend vluchtelingen op een cruiseschip. Dat maakte het college woensdag bekend. In de gemeenteraad was een kleine meerderheid voor de komst van het cruiseschip, maar het college voelt zich toch ‘onvoldoende gesteund’, staat in een verklaring. Het college zou hebben ‘geworsteld’ met de afweging, gezien de schrijnende situatie in Ter Apel. De beslissing is een streep door de rekening van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Opvang van tweeduizend vluchtelingen op twee cruiseschepen is onderdeel van de oplossingen voor de middellange termijn, maar dit schip valt nu dus weg. In Velsen-Noord meert vanaf 1 augustus wel een cruiseschip aan met duizend asielzoekers.

