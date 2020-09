Vluchtelingen in de wacht door sluiting ambassades

Vast in Damascus

Hani (45) wil vooral niet klagen. Hij is dankbaar dat hij in Nederland mag blijven. Maar zijn vrouw en drie kinderen zijn nog in zijn thuisland Syrië, in Damascus. Halverwege juli kregen ze toestemming om naar Nederland te komen. De visa voor de reis moeten in Beiroet worden opgehaald. Maar dat kan niet, de ambassade is dicht en de grens met Libanon is gesloten. Daarom vroeg Hani de Immigratie- en Naturalisatiedienst of hij de visa bij de ambassade in Dubai kon ophalen. Dat verzoek werd afgewezen, wisselen was niet mogelijk. Op dit moment ligt er een nieuw verzoek om uit te wijken naar de ambassade in Jordanië.

Ondertussen moet Hani wachten. Hoe langer het duurt, hoe meer hij zich zorgen maakt. “In Damascus zijn geen bombardementen meer, maar het is nog lang niet veilig. In de buurt waar mijn gezin woont vinden veel verkrachtingen plaats, en er is veel diefstal. Mijn kinderen kunnen niet naar school. We zijn ook bang voor het regime; we vrezen wat er gebeurt als ze doorkrijgen dat mijn familie naar Nederland probeert te gaan. Ze moeten zo snel mogelijk komen.”

De volledige naam van Hani is bekend bij de hoofdredactie.