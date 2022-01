Vluchtelingen Heumensoord: met lege handen gekomen, met volle koffers vertrokken

Een paar honderd koffers, weekendtassen en big shoppers liggen opgestapeld op het podium van Roomsch Leven, het verenigingsgebouw in de Nijmeegse wijk Brakkenstein. De koffers zijn de afgelopen weken ingezameld voor de bewoners van Heumensoord, dat op een kwartiertje wandelen ligt.

De tijdelijke noodopvang in het tentenkamp in de bossen tussen Nijmegen en Malden gaat dicht. De 450 evacués die er nu nog verblijven, worden binnen enkele weken herplaatst naar asielzoekerscentra elders.

Toen de vluchtelingen uit Afghanistan in Nederland kwamen, hadden de meesten niet meer bij zich dan hun papieren, een telefoon en de kleren die ze droegen. Inmiddels hebben ze aardig wat verzameld: warme kleding, verzorgingsspullen, sportkleding, speelgoed voor de kinderen, fietsen. Alles gekregen van vrijwilligers, organisaties en buurtbewoners. Hetzelfde geldt voor de koffers waarin ze hun spullen meenemen.

Coördinator kledingverdeling

De vluchtelingen horen een of twee dagen voor vertrek waar ze nu heengaan. Mustafa Zamani is zelf bewoner van Heumensoord en coördineert vanuit het kamp de uitgifte van de koffers. In Afghanistan werkte hij als IT-deskundige voor een internationale organisatie. Daarnaast gaf hij als vrijwilliger humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurrampen en oorlogsgeweld. “Opeens was ik zelf één van hen”, vertelt hij geëmotioneerd. “We kwamen hier aan met lege handen en met grote zorgen over onze familie die was achtergebleven. Met mijn achtergrond wilde ik wat doen, dus ik besloot de bewoners van Heumensoord te verbinden met de buitenwereld. Dat lukte alleen omdat er zoveel mensen willen helpen.”

Eerst coördineerde Zamani de verdeling van de kleding, via lijsten met namen en kledingmaten. Nu krijgt hij via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) te horen welke bewoners wanneer vertrekken. Met een brief van Zamani op zak kunnen zij vervolgens een koffer of tas gaan halen bij Roomsch Leven. Het Coa voorziet daar niet in.

Een koffer van 20 kilo

De koffers zijn gewild, zeker die op wieltjes. “Mensen hebben de behoefte zich ergens te settelen, hun eigen spullen te verzamelen en op te bergen”, vertelt Corné van Iersel van de Nijmeegse organisatie Dar al Yasmin. Van Iersel is één van de vrijwilligers die betrokken zijn bij het uitdelen van de koffers. “Maar iedereen krijgt er pas een op het moment dat ze vertrekken. Zo zorgen we dat alles eerlijk wordt verdeeld. Waarschijnlijk hebben we er net genoeg.”

Van het Coa mag iedereen één koffer van maximaal 20 kilo meenemen naar de nieuwe plek. De rest moeten ze achterlaten. Alweer. Maar de hand van de vrijwilligers reikt ver. Door het hele land brengen ze in bestelbussen of vrachtwagentjes de spullen die niet mee konden alsnog naar de nieuwe plek. Hoelang de Afghanen daar blijven, is niet duidelijk.

Gerepareerde Nikes en knuffels voor de kinderen

Lichtblauwe suède schoenen, van het soort dat demissionair minister Hugo de Jonge niet zou misstaan, en een lichtblauwe chique broek. Met een glimlach laat Naqibullah Irfan ze zien. Het zijn de mooiste kledingstukken die hij heeft gekregen, maar hij heeft deze dagen toch meer aan een lekkere warme trui en een winterjas.

De familie Irfan – vader, moeder en hun 4 dochters – uit Afghanistan met alle spullen die ze hebben gekregen. Beeld Koen Verheijden

Irfan kwam in augustus vanuit Afghanistan naar Nederland met zijn vrouw Aziza en hun vier dochtertjes. Zijn oudste dochter Bibi Zakira (9) laat een knuffel zien en oefent een woordje Nederlands: “Kijk, poes!” Haar zusjes lopen ondertussen rond met pluizige beertjes en een knalroze knuffelkussen. Ze zijn blij met hun nieuwe speelgoed.

Nog maar een paar dagen geleden hoorde het gezin dat ze voorlopig naar het asielzoekerscentrum in Nijmegen gaan. Ze kregen een paar koffers van een vriendin in de buurt én van de kofferinzameling in Roomsch Leven. “De mensen zijn zo aardig”, vertelt Irfan. “We zijn niet een of twee mensen dankbaar, maar iedereen in Nederland. We krijgen spullen, maar er wordt ook veel voor ons georganiseerd.”

Voormalige tolk

Als voormalig tolk voor het Nederlandse en Amerikaanse leger en medewerker van de Afghaanse overheid, kwam hij op de Nederlandse lijst voor evacués te staan. “Ons werd gezegd: kom naar het vliegveld, neem alleen je papieren mee. In de chaos was het ook onmogelijk om spullen mee te nemen. We hadden alleen elkaar.”

Nu heeft hij zeven koffers en voor elk gezinslid, behalve de peuter, een fiets. “We mochten niet alles meenemen naar het azc. Maar gelukkig heeft iemand de rest van de spullen gebracht, net als onze fietsen”, zegt Irfan. De koffers zijn gevuld met zomer- en winterkleding, schoenen, boekjes en knuffels voor de kinderen. “In Heumensoord sportte ik een paar keer in de week met een groepje Nederlanders. Van hen kreeg ik deze Nikes. Er zat een scheur in, maar die heb ik dichtgenaaid. Kijk eens hoe mooi ze zijn!”

