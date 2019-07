Vluchtelingen hebben baat bij logeren bij gastgezinnen

Het instituut deed onderzoek naar logeren via TakeCareBnB, een platform waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning sinds 2015 worden gekoppeld aan gastgezinnen. Dat kan via de zogeheten logeerregeling, die in het leven werd geroepen om in de azc’s ruimte te maken voor asielzoekers die nog geen vergunning hebben. Het kan namelijk lang duren voor statushouders een huis krijgen toegewezen in een gemeente en het azc kunnen verlaten.

Sneller het azc verlaten

De regeling draagt bij aan een snelle start, oordeelt het Verwey- Jonker Instituut. Al moet daarbij wel gezegd worden dat de mensen die zich inschrijven bij TakeCareBnB sowieso veel mee hebben: ze zijn over het algemeen jong, hoogopgeleid en spreken goed Engels. “Zij gebruiken de logeerregeling om sneller het azc te kunnen verlaten om aan hun doelen te kunnen gaan werken”, aldus het onderzoek.

Behalve bij Nederlandse gastgezinnen kunnen statushouders ook logeren bij familie. Ook dat werkt positief op de integratie, blijkt uit het onderzoek, al heeft die groep meer ondersteuning nodig van de gemeente en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa).

Een hindernis is volgens het rapport de kostendelersnorm, die voorschrijft dat er op de bijstand wordt gekort als er meerdere volwassenen in een huis wonen. Dat weerhoudt gezinnen ervan om een statushouder op te nemen. Ook kan het Coa flexibeler zijn in de wekelijkse meldplicht, zodat die mensen die werken of leren niet in de weg zit.

