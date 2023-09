Vluchteling Kseniia kon in Oekraïne even haar man en dochter zien. ‘Ik leef van bezoek naar bezoek’

Het klinkt tegenstrijdig: even teruggaan naar het land dat je ontvlucht bent. Toch gingen sommige Oekraïners deze zomervakantie kort naar hun thuisland.

Ruim 97.000 Oekraïners kozen voor een veilig verblijf in Nederland. Omdat voor hen een aparte regeling geldt, mogen zij tijdelijk terugreizen. Ook deze zomervakantie, na anderhalf jaar oorlog, bezochten sommigen hun achtergebleven familieleden. Vier van hen vertellen hoe het voor hen was.

Kseniia Novosolova. Beeld Bram Petraeus

Kseniia Novosolova (39) bezocht haar man en dochter

Kseniia Novosolova (39) heeft het mentaal moeilijk met haar verblijf in Nederland, vertelt ze. Haar man en zeventienjarige dochter verblijven in Cherkasy, een stad dicht bij Kiev, terwijl zij met haar andere dochter in Nederland is. “Ik leef van bezoek naar bezoek, ik probeer ervoor te zorgen dat mijn gezin om de drie maanden weer bij elkaar is.”

Haar moederinstinct om haar kinderen te beschermen is sterker dan het verlangen om weer als gezin op dezelfde plek te wonen, vertelt Novosolova. “Hier weet ik in elk geval dat ze veilig zijn. Mijn oudste dochter mag er dan voor gekozen hebben om bij haar vader te wonen, ze heeft wel de mogelijkheid om hierheen te komen als de situatie verandert. Een paar belletjes en ze kan binnen een dag in de bus zitten.”

Novosolova werkt als docent van een schakelklas voor Oekraïense kinderen in Nunspeet. Tussen het opvoeden en lesgeven door probeert ze tijd te maken om zelf beter te worden in de Nederlandse taal. “Het is moeilijk om mezelf te motiveren, omdat ik geen idee heb hoelang ik hier nog blijf. Ik probeer er twee uur per dag mee bezig te zijn en leer zelf ook van de lessen die ik geef.” Samen met haar jongste dochter woont ze in een chalet, vijftien minuten fietsen vanaf haar werk.

In het begin van de oorlog zette haar man zijn vaardigheden als kok in door te koken voor Oekraïense legerdokters. Daarna is hij kort weer teruggekeerd naar het relatief rustige Cherkasy. “Het voelde voor hem niet goed om naar zijn gewone baan te gaan in een veilig gebied, terwijl anderen aan het front staan.” Nu helpt hij als vrijwilliger met het coördineren van ambulanceritten in het oosten.

Die drang om te helpen zit in het hele gezin. Novosolova hielp tijdens haar laatste bezoek de bewoners van Cherson nog met het opbouwen van hun huizen. “Nergens zitten nog ramen in, deuren en daken ontbreken, ik heb het met mijn eigen ogen gezien”, zegt ze. Op haar telefoon swipet ze door foto’s van auto’s met kogelgaten en huizen waarvan alleen nog enkele muren overeind staan.

Daarna laat ze een filmpje zien dat haar weer doet lachen: haar oudste dochter die voor de kinderen in die regio een activiteitendag organiseert, om hen de oorlog even te laten vergeten. Trots en gemis vechten om de overhand te krijgen. “Ik hoop hen in oktober weer te kunnen zien.”

Leah Lopatiuk. Beeld Bram Petraeus

Leah Lopatiuk (22) bezocht haar ouders

De 22-jarige Leah Lopatiuk kwam drie weken na het begin van de oorlog in haar eentje naar Nederland. Ze maakte online haar studie af en kon net als Novosolova terecht als docent bij een schakelklas in Nunspeet. Daar helpt ze Oekraïense scholieren met het onder de knie krijgen van Nederlands en Engels. “Ik kan bijvoorbeeld Nederlandse grammatica in het Oekraïens uitleggen”, zegt Lopatiuk. Ze woont inmiddels bij haar Nederlandse vriend in een naastgelegen dorp.

In juli is ze twee weken naar Dnipro teruggekeerd om haar ouders en zus te bezoeken. De weken voor haar vertrek had Lopatiuk continu nachtmerries. Toch ging ze, omdat ze haar familie miste en bij de bruiloft van haar nicht wilde zijn. “De eerste keer dat ik thuis het luchtalarm hoorde, raakte ik in paniek. Het was elf uur ’s avonds. Mijn vader en zus kwamen bij me zitten”, legt Lopatiuk uit, “maar niet omdat zij ook bang waren. Ze lachten en zeiden dat ze mij kwamen steunen, normaal gesproken gingen ze gewoon naar bed.”

Lopatiuk vindt het lastig dat haar familie in Oekraïne is gebleven. “Daar wonen is als meespelen in de loterij. Ik maak me elke dag zorgen om hen: als er nieuws is, check ik gelijk wanneer ze voor het laatst online zijn geweest en probeer ik ze te bellen.” Vijf dagen na de bruiloft, was er door een raketaanval niets meer over van de trouwlocatie van haar nicht.

Hoewel ze haar familie weer moest achterlaten, is Lopatiuk blij met haar leven in Nederland. Ze kan de directheid van Nederlanders waarderen, en wil misschien verder studeren aan een Nederlandse opleiding. “Het is schakelen tussen twee verschillende werelden. Daar is mijn familie, maar hier heb ik ook mijn vrienden, werk en partner.”

Antonina Velyka. Beeld Bram Petraeus

Antonina Velyka (40) bezocht haar zus en nicht

Het geluk duurde welgeteld twee uur. Die tijd had Antonina Velyka (40) half juli om met haar zus en nicht in Poltava, zo’n 150 kilometer van Charkiv, net te doen alsof de oorlog niet bestond. “Samen praten, samen eten. Het was fantastisch. Het eerste moment sinds de Russische inval dat ik niet aan de ellende dacht. We lachten. Dat familiegevoel mis ik enorm.”

Sinds 15 maanden woont ze met haar 16-jarige zoon en meegereisde chihuahua bij een gastgezin in Beuningen. Antonina’s hart, zo zegt ze zelf, bestaat nu uit twee delen: een blauw-geel en een rood-wit-blauw deel. “Ook hier heb ik vrienden gemaakt. En ik zing bij een koor. Tegelijkertijd mis ik alles aan Oekraïne. Ik had daar een heel actief leven: een eigen winkel, ik deed vrijwilligerswerk voor een organisatie die zich inzette voor weeskinderen en sportte veel. Zo zal het nooit meer zijn.”

Ze grijpt elke mogelijkheid aan om even terug te gaan. Velyka is vrijwilliger bij Samen voor Oekraïne. Zodra de stichting weer een busje vol heeft met kleding, luiers en medicijnen, stapt ze in om mee te rijden naar het westen van Oekraïne. “Lokale organisaties zorgen voor verdere distributie, ook naar het front. Voor ons is het te gevaarlijk om verder te gaan. Al heb ik vorige maand dus een uitzondering gemaakt om mijn zus heel kort te kunnen zien.”

De eerste keer dat ze terugging, was in november. “Dat was zo emotioneel. Ik huilde van blijdschap. Je moederland geeft je kracht. Ook al ben ik blij in Nederland, ik mis Oekraïne echt. Het is elke keer ook weer moeilijk om terug bij de grens met Polen te zijn. Dan krijg ik altijd tranen in mijn ogen. Mijn broer zit aan het front. Zijn gezin heeft ervoor gekozen om daar te blijven, net als mijn zus en nicht. Als ik geen kind had gehad zou ik ook niet naar Nederland zijn gekomen. Als er met mij iets gebeurt, is dat mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik vergeef het mezelf nooit als hem iets overkomt.”

De gedachte dat Velyka vanuit Nederland meer voor haar land kan betekenen dan in Oekraïne zelf, sterkt haar in het idee dat ze een goede keuze heeft gemaakt. “Maar zelf ben ik nooit bang als ik terug in mijn land ben. Ik hou van Oekraïne, het is steeds weer speciaal om er te zijn, hoe kort ook. In februari kon mijn broer een dag weg van het front om mij te ontmoeten.”

Over de toekomst heeft de gescheiden Velyka geen idee. “Eerlijk? Ik denk er geen dag aan. Alle dromen die ik had, zijn weg. Nu maak ik geen plannen meer, we zien elke dag wel hoe het verder gaat. Of dat goed is, weet ik niet. Maar voor mij werkt dat nu het beste.”

Natalia Borysova. Beeld Bram Petraeus

Nataliia Borysova (42) bezocht haar man

Nataliia Borysova (42) verruilde in maart vorig jaar haar thuisstad Charkiv voor het Utrechtse Renswoude. Haar dochter en zoon kwamen met haar mee, maar haar man moest ze achterlaten. Vanwege de oorlog mogen mannen alleen bij hoge uitzondering het land verlaten. Hij woont en werkt nog steeds in Charkiv, dat bijna dagelijks gebombardeerd wordt. Als journalist doet hij verslag van de gebeurtenissen daar.

In juli was het gezin weer even herenigd, toen Borysova met haar dochter (8) en zoon (12) tien dagen in een dorpje in West-Oekraïne verbleef. Na ruim een jaar konden ze elkaar weer in de armen sluiten. “We waren blij om elkaar weer te zien, maar het was ook zwaar omdat we wisten dat het na tien dagen weer klaar zou zijn.”

In Nederland heeft zij met haar twee kinderen een nieuw bestaan opgebouwd. “Mijn kinderen leren snel, mijn dochter gaat dit schooljaar zelfs al naar een Nederlandse school”, zegt Borysova. Zelf kreeg ze vlak na aankomst een baan bij de gemeente, waar ze als psycholoog andere Oekraïense vluchtelingen helpt. Het gezin woont in een van de drie chalets die door de gemeente Renswoude beschikbaar zijn gesteld.

“Ik vind het vreselijk om mijn kinderen te zien huilen, ze zien hun vader veel te weinig.” Toch is definitief teruggaan voor het jonge gezin geen optie. “De oorlog verandert elke dag, wat de toekomst ontzettend onvoorspelbaar maakt”, legt ze uit. In het westen van Oekraïne lijkt het relatief rustig, maar de dreiging blijft. “Toen we met de taxi van Lviv naar Poljana reden, zagen we veel gebouwen waar alleen nog ruïnes van over waren en ook gedenkplekken voor slachtoffers van de oorlog.”

Het is niet de eerste keer dat Borysova uit haar woonplaats is verdreven. In 2014 moest ze ook al weg uit haar toenmalige huis in Loehansk, waar de Russen toen al binnenvielen. “We houden van ons thuis, maar de angst is te groot. Ik wil mijn kinderen niet in gevaar brengen.”

