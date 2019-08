Vliegtuigen op Schiphol krijgen weer brandstof na nieuwe tankstoring

Er kan weer worden getankt op Schiphol. De brandstoftoevoer is hersteld, aldus een woordvoerder van Schiphol. Hij meldt dat zo goed als alle voor vrijdagavond geplande vluchten voor het grootste gedeelte volgens planning zullen vertrekken.

Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen en hier en daar annuleringen, stelt hij. Vrijdagavond ontstonden opnieuw problemen met de brandstofvoorziening op Schiphol. Wat de oorzaak is geweest, is onbekend.

Op woensdag 24 juli ontstonden op Schiphol ook al grote problemen door een storing bij Aircraft Fuel Supply (AFS). Tal van vliegtuigen konden toen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.

Ook de dagen erna kampte het vliegverkeer nog met vertragingen en werden in totaal honderd vluchten van diverse vliegmaatschappijen geannuleerd. AFS kan nog niet zeggen of het vrijdag om eenzelfde soort storing gaat als die van 24 juli.

There's a disruption in the aircraft fuel supply system. Together with Aircraft Fuel Supply, we're working hard to resolve the issue as soon as possible. Keep you posted!

The failure has been located and resolved. Planes can be fueled again. Due to the short outage, flights can still be delayed or cancelled this evening. Please check your airline or https://t.co/AB41Lj6v7h for current flight information.