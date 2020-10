Vliegen in coronatijd bezorgt de Tweede Kamer ongemakkelijk gevoel

Een retourtje naar ‘oranje’ Malaga kost 19,98, voor twintig euro sta je in coronabrandhaard Praag en voor twee dagen naar Dublin, dat woensdag in lockdown ging, ben je 43,79 kwijt. De Tweede Kamer voelt zich ongemakkelijk bij dergelijke spotprijzen voor vliegtickets in coronatijd en de onmacht van het kabinet hier iets tegen te doen.

Dinsdagavond liet minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) de Kamer weten dat zij niets kan doen tegen de goedkope vliegtickets naar gebieden waarnaar alleen ‘noodzakelijke reizen’ zijn toegestaan. Zij noemt dit ‘onwenselijk’ en zegt dat het kabinet al het mogelijke doet ‘om vakanties naar deze gebieden sterk af te raden’. Maar juridische mogelijkheden zijn er volgens haar nauwelijks. Luchtvaartmaatschappijen mogen hun tarieven vrij bepalen. Van Nieuwenhuizen onderzoekt of de Europese Commissie tegen de praktijk kan optreden.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch had in een motie gevraagd om iets te doen tegen de ‘dumpprijzen’. Luchtvaartmaatschappij RyanAir bood onlangs tickets voor 5 euro aan naar bestemmingen met code oranje. Amhaouch: “Door met dergelijke prijzen mensen het vliegtuig in te lokken, ondermijn je het gezondheidsbeleid. Het kan niet zo zijn dat het voor China of Turkije verboden is om op de Europese markt staal te dumpen, maar dat RyanAir wel vliegtickets voor 5 euro mag dumpen.” Hij hoopt dat de minister snel een oplossing vindt in Brussel.

De overheid als marktmeester

Voor luchtvaartmaatschappijen is het belangrijk dat stoelen verkocht worden, dan verdienen ze nog een beetje aan een passagier. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt dat de overheid als marktmeester moet optreden. “Er is een race to the bottom gaande. Er wordt enorm gestunt met vliegprijzen, en ondertussen betalen wij miljarden om onze nationale luchtvaartmaatschappij tegen die prijzen te laten concurreren.” Zij wil dat de overheid een minimumprijs invoert voor vliegtickets.

Oostenrijk pleitte al voor zo’n minimumprijs, maar het invoeren daarvan is ingewikkeld. In Nederland kan de vliegtaks, die volgend jaar moet ingaan, bijdragen aan hogere prijzen. Staatssecretaris van financiën Hans Vijlbrief heeft al laten weten dat het uitstellen van die belasting een optie is, vanwege de crisis.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt daarom dat het kabinet harde machtsmiddelen achter de hand moet houden, zoals een vliegverbod op oranje bestemmingen. Dat gebeurde in het voorjaar ook voor sommige bestemmingen. Het liefst wil je dat niet, zegt Paternotte, dan kunnen mensen immers ook niet meer op familiebezoek of naar een begrafenis. “Maar deze bedrijven zijn wel vatbaar voor druk. Toen premier Rutte kritiek uitte op reizen van Corendon naar risicogebieden, luisterde dat bedrijf wel.”

‘Opnieuw gaan testen op luchthavens’

De goedkope tickets zijn niet de enige bron van ongemak in de Kamer over vliegen. Terwijl de meeste Europese landen reizigers testen of om een negatief testresultaat vragen, hoeft dat in Nederland niet. Paternotte: “Volgens de overheid heeft een teststraat op Schiphol niet veel zin, omdat daar tijdens de proef in de zomer minder positieve gevallen waren dan bij de GGD’en. Niet zo gek, omdat je alleen naar de GGD gaat als je al klachten hebt.” Volgens het RIVM komt een deel van de huidige virusgolf wel degelijk voort uit de zomervakantie. Paternotte wil dat er opnieuw getest wordt op luchthavens.

CDA’er Amhaouch vindt het ‘fijn klinken’: iedereen testen op Schiphol. “Maar zolang er ook tekorten zijn voor mensen in de zorg en het onderwijs, moeten zij voorrang krijgen. Ook in Duitsland, waar ze alle reizigers proberen te testen, ontstaan inmiddels tekorten.” VVD’er Remco Dijkstra vindt het een goed idee als reizigers voortaan bij aankomst een negatieve test zouden moeten overleggen.

