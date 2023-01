Vitamine D is uit het basispakket, terwijl de verkoop juist stijgt

Vitamine D is als voedingssupplement aan een stevige opmars bezig, signaleren bedrijven en brancheorganisaties. De vraag naar vitamine D blijft hoog.

Volgens XXL Nutrition, een groot supplementenbedrijf, steeg de verkoop van de vitamine in 2022 met 150 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook bij webshops zoals vitamine.com was vitamine D het populairste product.

Drogist Kruidvat beleefde vorige week een recordweek als het om de verkoop van vitamine D gaat. Toen werd er anderhalf keer zoveel vitamine D verkocht als in dezelfde week vorig jaar. Maar, zegt een woordvoerder, ten opzichte van de coronatijd is de vraag naar het supplement wel iets afgevlakt. Tijdens corona was vitamine D populair omdat mensen meenden dat het tegen het virus zou helpen. Alhoewel vitamine D wel goed is voor de weerstand, is er volgens wetenschappers geen hard bewijs dat het innemen van extra vitamine D ervoor zou zorgen dat je minder ziek wordt van corona.

Uit het basispakket

Sinds 1 januari zijn hoge doseringen vitamine D geen onderdeel meer van het basispakket. Mensen die de vitamine krijgen voorgeschreven door de huisarts, moeten dat dus nu zelf betalen. Van een groot ‘hamstereffect’ bij apotheken afgelopen december is echter geen sprake, zegt apothekersorganisatie KNMP. Mensen kunnen namelijk niet ongelimiteerd medicatie meekrijgen bij de apotheek.

Jaarlijks krijgen zo’n 1,5 miljoen mensen van hun dokter het advies om vitamine D te gaan slikken. In 2019 ging vitamine D in de lage dosering al uit het basispakket. Dat had zijn weerslag op het aantal mensen dat op recept vitamine D gebruikt; dat daalde in 2020 met 3 procent.

Het menselijk lichaam maakt zelf vitamine D aan als de huid in zonlicht komt. Mensen met botaandoeningen slikken vaak vitamine D om broosheid tegen te gaan. Ook mensen met een donkere huidskleur, die met name in de winter minder van de stof aanmaken, nemen soms vitamine D. De Gezondheidsraad adviseert het slikken van vitamine D bij jonge kinderen en ouderen.

Veelgebruikt supplement

Vitamine D is sowieso het meest gebruikte voedingssupplement, aldus branchevereniging Natuur- en gezondheidsproducten Nederland. Van alle mensen die in 2020 supplementen gebruikten, kocht ruim 36 procent vitamine D. De gehele markt voor vitamines en mineralen voor zelfzorg groeide in 2021 met een half procent, berekende zelfzorg-organisatie Neprofarm.

Ook voor corona nam de vraag naar vitamine D toe. Zo berekende BNR Nieuwsradio in 2017 dat de verkoop van het middel door drogisterijen in vijf jaar verdubbeld was.

Lees ook:

Vitamine D zelf betalen? Voor veel mensen met een donkere huid is het een nood

Volgens minister Kuipers is vitamine D bij de drogist niet duur, en kan het dus prima uit de basisverzekering. Gebruikers denken daar anders over. ‘Dit soort dingen frustreren en hebben symbolische waarde.’